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Молодой отец Эммануил Виторган плачет над дочкой
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Молодой отец Эммануил Виторган плачет над дочкой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали героями программы «Привет, Андрей!». Супруги недавно стали родителями. И, конечно, все разговоры во время эфира возвращались к новому члену семьи. Родители признались, что теперь вся их жизнь вращается вокруг ребенка.
«Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?», поделился Виторган. — «Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен».
По его словам, появление дочки — лучший стимул заботится о своем здоровье. Рассказывая о малышке, Эммануил Гедеонович не мог сдержать счастливых слез. Зрители пришли в восторг от кадров с Этель, они сходятся во мнении, что девочка похожа на отца. Виторган признался, что готов стать отцом еще раз. Он видит главный смысл жизни в детях.
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