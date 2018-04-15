Молодой отец Эммануил Виторган плачет над дочкой

Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали героями программы «Привет, Андрей!». Супруги недавно стали родителями. И, конечно, все разговоры во время эфира возвращались к новому члену семьи. Родители признались, что теперь вся их жизнь вращается вокруг ребенка.

«Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?», поделился Виторган. — «Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен».

По его словам, появление дочки — лучший стимул заботится о своем здоровье. Рассказывая о малышке, Эммануил Гедеонович не мог сдержать счастливых слез. Зрители пришли в восторг от кадров с Этель, они сходятся во мнении, что девочка похожа на отца. Виторган признался, что готов стать отцом еще раз. Он видит главный смысл жизни в детях.