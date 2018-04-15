«Возраст не важен»: Эммануил Виторган объяснил, почему решился вновь стать отцом

Внезапное отцовство 78-летнего Эммануила Виторгана стало главной новостью последних месяцев, в одночасье сделав его самым пожилым родителем отечественной эстрады. И хотя публика осуждает его за прибавление в семье, актер признался, что давно не испытывал такого счастья, и показал свою дочь миру.

Новоиспеченные родители — Эммануил Виторган и его супруга Ирина — решились на ответственный шаг и представили публике свою новорожденную дочь Этель, что значит «благородная». И хотя новости о пополнении звездной семьи уже давно будоражат умы россиян, артисты предпочитали не показывать лицо девочки, лишь на словах рассказывая, как малышка изменила их жизнь.

Однако сейчас артисты приняли участие в программе «Привет, Андрей!», где не только показали кадры выписки из роддома, но и пригласили съемочную группу к себе в дом, позволив со всех сторон рассмотреть их малышку. Эммануил и Ирина показали, как ухаживают за крошкой, признавшись, что она заняла центральное место в их доме и теперь вся жизнь вращается вокруг нее. Также Виторган дал ответ на самый животрепещущий вопрос, объяснив, почему, несмотря на преклонный возраст, решился вновь стать отцом. «Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем», — поведал мужчина.

И хотя малышка очаровала зрителей своими пухлыми щечками, россияне все равно не разделили стремления пожилого человека вновь почувствовать себя отцом. По мнению пользователей сети, в таком возрасте надо быть счастливым, уделяя внимание внукам и гордясь своими взрослыми детьми, а не менять подгузники по ночам. «Дети, конечно, являются главным смыслом жизни, но странно, что его старшая дочь и внучка позабыты им уже десятилетиями. У него даже правнуки есть, если не ошибаюсь…» «Такая прикольная пухляшечка! Надеюсь, Собчак её вырастит» «Всему своё время! Им бы теперь, дай Бог, до совершеннолетия своих детей дожить! А какого детям в юном возрасте хоронить родителей, тогда как у их сверстников мамы и папы ещё лет 60 проживут? Эгоизм таких мам и пап зашкаливает — лишь бы им под конец жизни потешиться» «Да, рожать, но в свое время, а не тогда, когда песок уже сыпется. Дыхание какое тяжелое. Бедная девочка. Сейчас с ней поиграют, а потом всю жизнь будет одна» «Вот уже и бабушка с дедушкой родили… Что это? Смотришь и диву даешься. Няню ищут, не справляются? Живую куклу себе завели. Да, все пенсионеры обзавидовались»

К слову, звездная семья недавно напугала общественность, намекнув, что, возможно, не ограничится одним ребенком. Шок вызвало признание Эммануила, что его супруга не чувствует себя уставшей и хочет еще детей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!