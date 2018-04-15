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«Мы — дети России, мы против войны»: — юные уральские певцы записали трогательную песню и клип
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«Мы — дети России, мы против войны»: — юные уральские певцы записали трогательную песню и клип 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Юные уральские певцы из продюсерского центра «ГОЛЬФСТРИМ» записали трогательную и душевную песню о мире ко Дню Победы. В песне дети просят людей одуматься, и не воевать. А в конце клипа они выстраиваются в надпись «МИР».
— Я написал песню, а спели талантливые дети из разных школ нашего города, — рассказал создатель клипа Герман Щербинин. — Они искренне прониклись идеей. Проект создан на полном альтруизме. Просто желание нести светлые добрые мысли.
Весь процесс производства занял 7 дней. По словам Германа, самым сложным было собрать детей в единую надпись:
— Мы собрали проект с нуля за 7 дней: 2 репетиции по часу с детьми, 1 день записи в студии, 1 день съёмки видео. Монтаж, — поделился Герман. — Сложно было в парке выстроить из детей слово «МИР». Снега было по колено, дети были и дошкольного возраста. Постоянно из-за любопытства малышей буквы распадались. Ну и отпустили в небо примерно 25 голубей вместо 40, остальные улетели раньше — дети не удержали. Но получилось реализовать свои мысли искренне.
А вот и сам клип:
Ко Дню космонавтики уральцы сняли бомбическую короткометражку о виртуальном свидании космонавта и его жены. Вдохновляет.
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Женский форум
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