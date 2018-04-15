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Смотрите, как отреагировал дедушка, когда впервые увидел внучку
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Смотрите, как отреагировал дедушка, когда впервые увидел внучку 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Что может быть самым радостным и долгожданным подарком для дедушки? Конечно, встреча с внучкой, особенно если это их первая встреча.
Автор этого видеоролика — молодая мама и путешественница Эми, которая ведет свой блог и канал на YouTube. Сюрприз, который девушка запечатлела на видео, имеет особую историю.
За год до этого Эми сделала своей маме сюрприз. Дочь решила порадовать своих родных и прилететь в Южную Африку, где жили и работали ее родители. Маме решили ничего не говорить, и когда та зашла на кухню и увидела дочь, ее восторгу не было предела.
В этот раз дочь решила поразить своего отца — «мастера сюрпризов», как она его называет. За это время у Эми родилась дочь Рейган, и они уже вместе с малышкой отправились в путь.
Прежде папа Эми никогда не видел свою внучку, поэтому сюрприз для него был особенно приятным.
Когда Эми с Рейган появились на пороге его офиса, дедушка оцепенел от неожиданности и только через несколько секунд осознал, что происходит. Мужчина был счастлив до слез.
Посмотрите это видео, полное любви и радости!
Фото: Shutterstock.com
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Женский форум
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