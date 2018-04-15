Малыш из Уфы стал участником шоу «Вечерний Ургант»

На шоу «Вечерний Ургант» в рубрику «Взгляд снизу» позвали молодых участников проекта «Ледниковый период». В выпуске можно увидеть и маленького уфимца Никона.

В апреле Никон прошел отборочный тур в ледовое шоу и оказался в команде олимпийского чемпиона Романа Костомарова , о котором и рассказал Ивану Урганту . Ведущий задавал вопросы о шоу и о будущем, о взглядах детей на фигурное катание. У Никона, например, спросил, будет ли он одиночным фигуристом:

— Да, не буду с девочками кататься, — ответил мальчик.

— А почему? И мальчики говорят, что с девочками не хотят кататься, и девочки — с мальчиками. Как тогда пары образуются?

— Если у мальчика и девочки что-то не получается, они объединяются в пары, — не чувствуя подвоха пояснил Никон.

— То есть в паре катаются только те, у кого что-то не получается? — спросил Иван у малыша. — А скажи, твой наставник Роман Костомаров, олимпийский чемпион в каком виде?

— В парном, — засмущавшись ответил маленький уфимец.

Никону всего восемь лет, а на коньки он встал в 2,5 года. В его семье почти все родственники занимаются фигурным катанием, по стопам родных пошел и малыш. Никон хочет стать олимпийским чемпионом.