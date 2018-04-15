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Малыш из Уфы стал участником шоу «Вечерний Ургант»
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Малыш из Уфы стал участником шоу «Вечерний Ургант» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На шоу «Вечерний Ургант» в рубрику «Взгляд снизу» позвали молодых участников проекта «Ледниковый период». В выпуске можно увидеть и маленького уфимца Никона.
В апреле Никон прошел отборочный тур в ледовое шоу и оказался в команде олимпийского чемпиона Романа Костомарова, о котором и рассказал Ивану Урганту. Ведущий задавал вопросы о шоу и о будущем, о взглядах детей на фигурное катание. У Никона, например, спросил, будет ли он одиночным фигуристом:
— Да, не буду с девочками кататься, — ответил мальчик.
— А почему? И мальчики говорят, что с девочками не хотят кататься, и девочки — с мальчиками. Как тогда пары образуются?
— Если у мальчика и девочки что-то не получается, они объединяются в пары, — не чувствуя подвоха пояснил Никон.
— То есть в паре катаются только те, у кого что-то не получается? — спросил Иван у малыша. — А скажи, твой наставник Роман Костомаров, олимпийский чемпион в каком виде?
— В парном, — засмущавшись ответил маленький уфимец.
Никону всего восемь лет, а на коньки он встал в 2,5 года. В его семье почти все родственники занимаются фигурным катанием, по стопам родных пошел и малыш. Никон хочет стать олимпийским чемпионом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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