Поклонники уверены, что звезда Дома-2 ждет ребенка

Саша Артемова и Евгений Кузин поженились 22 ноября прошлого года в Москве. Свадьба обошлась влюбленным в кругленькую сумму, однако пара не жалеет о потраченных средствах.

В последнее время поклонники стали замечать, что всегда стройная Саша стала все чаще выбирать просторные наряды. Девушка делает все для того, чтобы скрыть изменения в фигуре — фотографируется так, чтобы не было видно живота и не носит облегающие наряды.

Кроме того, на днях Кузин выложил на своей странице в социальной сети необычную фотографию, которую весьма многозначительно подписал. "Сердце в нас", — написал Евгений и сопроводил фотографию тремя смайликами сердец. Поклонники сразу же решили, что речь идет о скором прибавлении в семействе.

"Это было давно понятною судя по тому, что Сашуля носит очень свободные вещи и немного набрала вес", «С пополнением Вас», «Поздравляем», — писали поклонники. Впрочем, некоторые скептически отнеслись к слухам о беременности Артемовой и считают, что пока что рано делать подобные выводу. К слову, сами Саша и Евгений данную информацию никак не комментируют.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1757230094126161645_459946968"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);