Ещё
Поклонники уверены, что звезда Дома-2 ждет ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники уверены, что звезда Дома-2 ждет ребенка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Саша Артемова и Евгений Кузин поженились 22 ноября прошлого года в Москве. Свадьба обошлась влюбленным в кругленькую сумму, однако пара не жалеет о потраченных средствах.
В последнее время поклонники стали замечать, что всегда стройная Саша стала все чаще выбирать просторные наряды. Девушка делает все для того, чтобы скрыть изменения в фигуре — фотографируется так, чтобы не было видно живота и не носит облегающие наряды.
Кроме того, на днях Кузин выложил на своей странице в социальной сети необычную фотографию, которую весьма многозначительно подписал. "Сердце в нас", — написал Евгений и сопроводил фотографию тремя смайликами сердец. Поклонники сразу же решили, что речь идет о скором прибавлении в семействе.
"Это было давно понятною судя по тому, что Сашуля носит очень свободные вещи и немного набрала вес", «С пополнением Вас», «Поздравляем», — писали поклонники. Впрочем, некоторые скептически отнеслись к слухам о беременности Артемовой и считают, что пока что рано делать подобные выводу. К слову, сами Саша и Евгений данную информацию никак не комментируют.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1757230094126161645_459946968"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочь Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь Принц Уильям проговорился о поле третьего ребенка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом128
Агата Муцениенце не может похудеть7
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели81
Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение