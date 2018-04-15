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«Красивая, как и мама»: Лариса Гузеева показала совсем взрослую дочь
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«Красивая, как и мама»: Лариса Гузеева показала совсем взрослую дочь 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
Подписчики отмечают, что девушка очень похожа на маму. Сама Лариса на первом курсе выглядела так:
Фото: instagram
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