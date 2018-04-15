«Мы сделали это!»: многодетная американка в трудной ситуации смогла выучиться на адвоката

Иешия Чэмпс из Техаса всегда мечтала стать адвокатом. Однако жизнь ее, как назло, была наполнена трудностями с самого детства. Мать девочки была наркоманкой, а отец сильно болел. Поэтому Иешии приходилось часто ночевать у друзей или даже на улице.

Девушка рано вышла замуж и забеременела первым ребенком, еще учась в школе. Поэтому ей пришлось бросить учебу, пойти работать и вплотную окунуться во взрослую жизнь. В 2009 году, когда Иешии было всего 24 года и она ждала четвертого ребенка, жизнь девушки стала буквально рушиться на глазах. Сначала умерла ее мама, потом не стало и отца ее детей. Но этого оказалось мало, Иешия к тому же потеряла работу, а ее дом сгорел во время пожара. По словам молодой женщины, ей тогда было настолько плохо, что просто не хотелось больше жить. Взять себя в руки Иешии помогла пастор местной церкви. Она посоветовала девушке закончить школу и получить диплом адвоката.

«В тот момент я подумала, что это просто безумие какое-то. Я уже немолода, у меня трое детей, а четвертый родится совсем скоро», — рассказала журналистам американка. Удивительно, но у Иешии все получилось. Она успешно закончила сначала школу, потом колледж, а после получила юридическое образование. В это время молодая женщина успела родить еще и пятого ребенка, дочку, которой уже исполнилось пять лет. На фотографии, которую американка опубликовала в социальной сети, она стоит в шапочке и мантии на фоне всех своих детей. В ее руках табличка, на которой написано: «Я сделала это!». Сыновья и дочери молодого адвоката также держат свои надписи: «Мы сделали это!». «А я тоже помогала!». Иешия утверждает, что только помощь ее детей, которым сейчас от 5 до 14 лет, сделала ее детскую мечту реальностью. Каждый из них внес в это свой вклад.

«Пока я готовила им еду, мои дети изображали экзаменационную комиссию и задавали вопросы по карточкам», — вспоминает молодая мама. По ее словам, особенно помогал с детьми самый старший сын Дэвид. Он часто готовил младшим детям еду, кормил, готовил их к школе и купал. Интернет-пользователи с восхищением смотрят на снимок гордой Иешии с детьми и благодарят за потрясающий пример: «У тебя была трудная работа, но ты справилась» «Вы все большие молодцы! Спасибо, я теперь знаю, что справлюсь со всеми проблемами» «Какая вдохновляющая и прекрасная история!» «За черной полосой всегда идет белая. Надо лишь постараться и подождать» «Мои поздравления! Я горжусь вами всеми!».

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