Вся красота рождения ребенка на 12 впечатляющих фотографиях

Рождение ребенка — это уникальное чудо. И все роды разные. Некоторые длятся не один час, тогда как другие происходят за пару минут. У одних женщин все проходит относительно легко, а другие рожают со страшными болями.

Каждый случай — неповторим, именно это хотели рассказать нам 12 фотографов своими потрясающими снимками родов. Они поделились своими самыми яркими работами и невероятно трогательными историями, которые скрыты за каждым фото.

«Она родилась с волосиками!»

Эта мама на 27 неделе беременности получила страшную новость — у нее обнаружили агрессивную форму рака груди. Женщине пришлось пройти курс химиотерапии, и в связи с риском навредить ребенку врачи назначили ей минимальные дозы. Но она все равно очень боялась, чтобы это не повлияло на малышку. И когда мама увидела, что у новорожденной есть волосы, из ее глаз полелись искренние слезы счастья!

Папа первый раз видит своего малыша

Автор этого снимка фотографировала много родов. Она рассказывает, что эмоции родителей всегда очень умиляют, но этот случай в ее практике был особенным. Когда папа в первый раз увидел своего ребенка, она с восхищением начала снимать его реакцию, потому что она была невероятно трогательной.

Роды дома

Ребенок остается эмоционально связанным с матерью на протяжении всей своей жизни. А этот снимок отражает еще и физическую связь, которая пока не разорвалась. Не обрезанная пуповина и облегчение на лице женщины — удивительный момент!

Настоящее счастье

Эта женщина родила очень быстро. Она не дошла до палаты, и роды принимали прямо у двери больницы. Но, к счастью, они завершились благополучно. А фотографу в этот момент удалось поймать неописуемую радость на лице отца.

Чудо, которое вдохновляет

Эта девушка стала мамой во второй раз. Ее первые роды были очень трудными, но во второй раз все прошло гораздо легче, что видно из счастья и облегчения, которые фотограф запечатлел на своем снимке.

Новая жизнь

Этот младенец родился дома. Он так торопился появиться на свет, что к ним даже не успела приехать акушерка. Только посмотрите, как удачно фотограф смог передать атмосферу покоя и умиротворения.

Счастье без границ

Фото настолько гениальное, что оно смогло вместить в себе все самые яркие эмоции женщины — безграничное счастье, облегчение и радость материнства.

Как долго они его ждали!

Эта пара пыталась завести ребенка целых семь лет! И когда рыжеволосое чудо наконец-то появилось на свет, эмоции отца полились через край.

Необычный случай

Иногда дети рождаются в оболочке. Но так бывает очень редко — примерно раз на восемьдесят тысяч. И, к тому же, у этой мамы родились близнецы (на фото изображен второй мальчик).

Кесарево сечение

При таких родах женщина не может увидеть первые минуты жизни своего малыша. Так что в этих случаях фотография становится самым ценным воспоминанием.

Самое главное в жизни

Этот снимок просто удивителен! В нем фотограф гениально отразил единство между супругами и ребенком. Глядя на него особенно остро чувствуешь, что семейные узы — это самое святое, что может быть у человека.

«Девочка!»

У них уже есть двое сыновей, и поэтому они очень хотели девочку. Но узнавать заранее пол малыша не стали. И когда родители увидели, что третьей у них на свет появилась девочка, их счастью просто не было предела.