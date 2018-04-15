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Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова в третий раз стала мамой
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Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова в третий раз стала мамой 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Радостной новостью Ольга Ушакова поделилась на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала фото с мужем и новорожденным малышом, которое подписала очень трогательно:
Напомним, что Ольга Ушакова вастит двух дочерей от предыдущих отношений. По словам телеведущей, дочери Дарья и Ксения сразу приняли ее нового избранника и теперь с удовольствием проводят с ним свободное врем. Об Адаме Кариме известно немного. Он работает ресторатором, не любит повышенного внимания к себе и, как уверяет Ольга, в последнее время очень полюбил Россиию, русскуюкухню и все, что связано с нашей страной.
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