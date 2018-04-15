Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова в третий раз стала мамой

Радостной новостью Ольга Ушакова поделилась на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала фото с мужем и новорожденным малышом, которое подписала очень трогательно:

Напомним, что Ольга Ушакова вастит двух дочерей от предыдущих отношений. По словам телеведущей, дочери Дарья и Ксения сразу приняли ее нового избранника и теперь с удовольствием проводят с ним свободное врем. Об Адаме Кариме известно немного. Он работает ресторатором, не любит повышенного внимания к себе и, как уверяет Ольга, в последнее время очень полюбил Россиию, русскуюкухню и все, что связано с нашей страной.