27 фотографий о любви во всех ее проявлениях

Эти снимки не постановочные. Они искренние, поэтому так сильно цепляют за живое.

Прощание с собакой перед процедурой усыпления. Хозяйка не может сдержать слез.

Фотограф Анджело Мередино с супругой Джен, которая борется с раком

В штате Аризона у границы мать с дочерью держатся за руки. Первую депортировали в Мексику около шести лет назад.

Солдат вернулся со службы домой и в первые видит свою новорожденную дочь

Подросток несет на руках сестричку. Малышку только что достали из разрушенного дома в Сирии

Пожилая пара

Женщина со своей 3-летней дочерью после того, как глава семьи облил их кислотой

Беженка из Сирии с 10-дневным ребенком, которые оказались в безопасном месте — в Иордании

Альбинос со своим двоюродным братом

Сын со своим 103-летним отцом

Девушка с новорожденным сыном плачет после родов из-за переизбытка эмоций и усталости

Волонтер играет с девочкой в Белградском приюте, где собрались все пострадавшие от наводнения в Сирии

Девочки спасают от дождя бездомную собаку в Мумбаи

Девушка утешает младшего брата, который не хочет идти в школу

Внук держит своего дедушку на руках

Влюбленные танцуют танго в Аргентине

Ребенок наслаждается музыкой

После наводнения девушка нашла своего четвероногого друга

Фото женщины с сыном в ДР Конго

Два брата в Южном Судане

Семейная пара на обломках своего дома

Поцелуй на свадьбе

Женщина исполнила желание больной матери, которая хотела поехать на море

Молодежь на музыкальном фестивале

Пожилая семейная пара, которая уже 72 года вместе, играет на пианино

Мойщики окон в детской больнице в Бразилии

Отец с сыном отдыхают на пляже