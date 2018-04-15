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Мальчик, который умеет летать
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Мальчик, который умеет летать 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Уильям не обычный ребенок, он сильно отличается от своих братьев и сестер. У малыша синдром Дауна. Но это не мешает ему наслаждаться жизнью. Благодаря особой магии и таланту отца-фотографа, крошка стал обладателем потрясающего дара — он умеет летать! Папу крошки зовут Алан. У него потрясающая жена и 5 детей.
Отец семейства решил делать такие восхитительные фото для того, чтобы в будущем они вдохновляли Уильяма.
Он надеется, что крошке это поможет всегда верить в себя.
Алан говорит, что каждый снимок имеет для него огромное значение.
Он хочет научить сына, что ограниченные возможности не могут стать преградой для его счастья.
Помимо этого Алан работает над проектом, который он назвал «Несущий свет».
Его главная цель — вдохновить и поддержать другие семьи, в которых родились дети с синдромом Дауна.
То, что делает Алан для своего сына, просто восхитительно! Его фотографии действительно вдохновляют, заряжают оптимизмом и верой, что у Уильяма в этой жизни все будет хорошо!
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