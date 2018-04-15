22 подтверждения того, что генетика творит чудеса

Внешность и характер ребенка определяются не только генетическим кодом, но глядя на эти фотографии нельзя не поразиться тому, как точно гены передаются по наследству. Между этими фотографиями почти нет отличий, а ведь на них изображены не только мамы и папы с детьми, а даже бабушки-дедушки с внуками! Ох уж эти гены! Мать с дочерью

Отец с дочерью

Бабушка с внучкой

Прадед с правнуком

Отец с сыном

Мать с дочерью

Отец с сыном

Бабушка с внучкой

Отец с дочерью

Отец с сыном

Двоюродная прабабушка с внучкой

Дедушка с внуком

Мать с дочерью

Отец с сыном

Мать с дочерью

Разница в четыре поколения

Отец с дочерью

Бабушка с внучкой

Отец с дочерью

Отец с сыном (2 поколения)

Мать с дочерью

3 поколения женщин