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22 подтверждения того, что генетика творит чудеса
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22 подтверждения того, что генетика творит чудеса 

Карельские вести 1 час назад
Внешность и характер ребенка определяются не только генетическим кодом, но глядя на эти фотографии нельзя не поразиться тому, как точно гены передаются по наследству. Между этими фотографиями почти нет отличий, а ведь на них изображены не только мамы и папы с детьми, а даже бабушки-дедушки с внуками! Ох уж эти гены! Мать с дочерью
Отец с дочерью
Бабушка с внучкой
Прадед с правнуком
Отец с сыном
Мать с дочерью
Отец с сыном
Бабушка с внучкой
Отец с дочерью
Отец с сыном
Двоюродная прабабушка с внучкой
Дедушка с внуком
Мать с дочерью
Отец с сыном
Мать с дочерью
Разница в четыре поколения
Отец с дочерью
Бабушка с внучкой
Отец с дочерью
Отец с сыном (2 поколения)
Мать с дочерью
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