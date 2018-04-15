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В США отец придумал необычный способ заставить детей заниматься спортом
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В США отец придумал необычный способ заставить детей заниматься спортом 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американец, обеспокоенный малоподвижным образом жизни своих детей, собрал тренажер со встроенным генератором, питающим игровую приставку. Своим изобретением отец семейства поделился на YouTube-канале.
Для того чтобы дети могли поиграть в приставку, одному из них приходится выполнять упражнение, похожее на греблю.
"Ребята любят этот тренажер. Даже когда приставка выключена, мальчики иногда играют со световой шкалой, как мы ее называем. Я включаю генератор, и они соревнуются, кто зажжет шкалу ярче, кто сможет произвести больше всего энергии", — цитирует изобретательного мужчину Unilad.
Стремление сделать жизнь детей лучше не раз способствовало созданию необычных изобретений. Например, в прошлом году британский дизайнер разработал одежду для малышей, которая будет «расти» вмести с ними.
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