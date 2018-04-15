12 чудесных памятников всем мамам

Мама — это самый главный человек в жизни каждого из нас. Она любит нас такими, какие мы есть. Она радуется нашим достижениям и никогда не оставит в трудную минуту. Этот человек подарил нам жизнь. С ней мы говорим обо всем: о наших достижениях, переживаниях и самых тайных желаниях. Спасибо нашим мамам за то, что они у нас есть. «Мать и дитя»

«Мама, влюбленная в своего ребенка»

«Любовь матери и ребенка», «Мать и дитя»

«Мама и дети», «Формируем наше будущее»

«Мама и спящий ребенок», «Любовь до кончиков пальцев»

«Арабская женщина с ребенком»

«Мама»

«Нежная любовь мамы к своему ребенку»

«Памятник бабушке»