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Праздник для будущих мам устроят на фестивале «Пасхальный дар»
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Праздник для будущих мам устроят на фестивале «Пасхальный дар» 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Будущим родителям на площадке расскажут, как выбрать роддом, научат изготавливать стильные аксессуары для малышей и расписывать бутылочки.
В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади в Москве 15 апреля пройдет праздник для будущих мам.
— В финальный день фестиваля, в воскресенье с 12:00 до 16:00 на Тверской площади проведут красочный праздник для беременных — с познавательными лекциями и мастер-классами, показом мод, атмосферной фотозоной, веселыми конкурсами и викторинами. Их победители получат ценные призы, среди которых — детская кроватка и коляска, — сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Будущим родителям на площадке расскажут, как выбрать роддом, научат изготавливать стильные аксессуары для малышей и расписывать бутылочки.
— Участие в веселых викторинах и конкурсах подарит массу позитива и мамам, и папам, и их малышам! Например, во время одного из конкурсов папам предложат максимально быстро и ловко сменить подгузник и запеленать куклу-младенца, — говорится в сообщении.
Кроме того, гостей праздника ждут занятия по декорированию «Стильный малютка» и «Калейдоскоп», а также модный мастер-класс от дизайнеров «Стильная беременность», передает РИАМО.
Отметим, что ежегодный фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот праздник состоялся в городе в 2014 году.
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