Приемная мама девочки, которой родная мать откусила губу: «Мы не смогли от нее отказаться»

Девочка, которой мать откусила губу, благополучно долетела из Екатеринбурга до Анапы на самолете МЧС . В аэропорту ее встречала приемная мама, но увидеть ребенка ей так и не удалось: с самолета Катю сразу перенесли в скорую. Ее решили положить в больницу на пару дней для перестраховки.

— Катя перенесла перелет хорошо. Она пока не двигается, не может разговаривать, — рассказала E1.RU новая мама Кати Анна. — Но она все понимает, узнает людей, радуется. Не думаю, что сейчас она поняла, что мы ее удочерили, потому что я ее пока даже не видела: ее с самолета сразу перенесли в скорую, увезли в реанимацию. Я, конечно, могла бы к ней туда пройти, но мы решили пока ее не тревожить, она устала с дороги. Завтра я уже буду с ней круглосуточно. Пока еще не верится в это все: мы больше года к этому шли, конечно, еще не пришло осознание. Тем более, Катюшку мы еще не увидели.

Как рассказала Анна, ей разрешили забрать Катю еще в феврале, с этого времени они ждали спецборт МЧС. И сегодня наконец-то дождались.

— Год назад мы решили ее удочерить. Увидели в ее группе «Вконтакте», полюбили. Я приезжала по осени, чтобы познакомиться с ней. Но у нас не получалось сначала оформить опеку. Страшно, конечно, с такими диагнозами, но мы решили помочь ребенку. Нам очень помогла член общественной палаты РФ Юлия Зимова , а Ольга Голодец помогла со спецбортом.

Анна рассказала, что у нее есть двое своих детей: старшему, Владиславу, 20 лет, и он уже живет отдельно. А младшей дочке — 3 года. Владислав прекрасно принял новость об удочерении, и сказал маме, что готов всячески ей помогать. А 3-летняя дочка, по словам Анны, еще не совсем поняла, что у нее появилась сестра.

— Мы не планировали брать больного ребенка, но увидели Катю и поняли, что она нам родная, — говорит Анна. — Не знаю, как это объяснить. Это как замуж выходить: как объяснить, почему ты мужа выбираешь? Мы долго думали, взвешивали свои силы, до последнего сомневались, потянем ли. Потому что ребенок очень тяжелый, нужны большие финансовые вложения. Но решили, что не можем отказаться от нее.

По словам Анны, ее семья не богатая, но они связаны с благотворительными фондами, и они готовы помогать.