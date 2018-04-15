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Пьяная мать сняла на видео издевательства над своим трехмесячным ребенком
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Пьяная мать сняла на видео издевательства над своим трехмесячным ребенком 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пьяная женщина сняла на видео истязания своей новорожденной дочери. Она бьет ребенка, пытается задушить и оскорбляет. Делом занимаются органы опеки. Об этом сообщил «5 канал».
Женщина душит малышку, как ее «когда-то душил папаша». Она бьет ребенка мягкой игрушкой и совершенно не выбирает выражения. Видео предназначалось для отца ребенка. Однако пьяная девушка случайно отправила запись своей подруге. Та сразу же обратилась в органы опеки.
Что ты орешь, твой папа орал на меня во время беременности? Ненавижу, что ты родилась и мешаешь мне жить! Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши. Потому что никто мне с тобой не помогает
— кричит женщина.
Однако приятельница горе-матери утверждает, что выходка совсем не связана с отцом ребенка. По ее словам, женщина била себя по животу еще во время беременности и ненавидела свою дочь до рождения.
После просмотра видео девочку забрали органы опеки. Новорожденную передали отцу, о судьбе ее матери ничего не известно.
Правоохранительные органы арестовали в Москве 33‐летнюю женщину, которая пыталась продать за 20 тысяч долларов собственного сына 2017 года рождения. Женщина встретилась с людьми, отозвавшимися на объявление в квартире на Большой Тульской улице, написала отказ от ребенка, а затем поехала вместе с покупателями в банк для получения денег. Там ее и арестовали представители правоохранительных органов, которые выступили в роли лиц, пожелавших совершить сделку.
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Женский форум
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