Пьяная мать сняла на видео издевательства над своим трехмесячным ребенком

Пьяная женщина сняла на видео истязания своей новорожденной дочери. Она бьет ребенка, пытается задушить и оскорбляет. Делом занимаются органы опеки. Об этом сообщил «5 канал».

Женщина душит малышку, как ее «когда-то душил папаша». Она бьет ребенка мягкой игрушкой и совершенно не выбирает выражения. Видео предназначалось для отца ребенка. Однако пьяная девушка случайно отправила запись своей подруге. Та сразу же обратилась в органы опеки.

Что ты орешь, твой папа орал на меня во время беременности? Ненавижу, что ты родилась и мешаешь мне жить! Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши. Потому что никто мне с тобой не помогает

— кричит женщина.

Однако приятельница горе-матери утверждает, что выходка совсем не связана с отцом ребенка. По ее словам, женщина била себя по животу еще во время беременности и ненавидела свою дочь до рождения.

После просмотра видео девочку забрали органы опеки. Новорожденную передали отцу, о судьбе ее матери ничего не известно.