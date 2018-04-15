Ещё
70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочь 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В эфире программы «Звезды сошлись» Владимир Стеклов впервые показал новорожденную дочь. Девочка появилась на свет 28 февраля, ее назвали Ариной. Для актера малышка стала третьим ребенком, а для его гражданской супруги Ирины Дерягиной — первым.
Владимир Александрович не любит выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. О том, что он еще три года назад развелся со своей третьей супругой Ольгой, в браке с которой родилась дочь Глафира, стало известно только в январе этого года. Актер тщательно скрывал эту информацию даже от коллег.
Напомним, актер был трижды женат официально. В первом браке с Людмилой Мощенской у него родилась дочь Агриппина. Девушка стала актрисой, служила в «Сатириконе», Театре на Малой Бронной. Во втором браке с Александрой Захаровой у актера детей не появилась. Третья супруга Ольга родила дочь Глафиру, девушка учится в МГУ.
Фото: кадр программы «Звезды сошлись»
На днях показал свою наследницу и недавно ставший отцом Эммануил Виторган. У немолодого отца тоже появилась на свет дочь. Как утверждает супруга актера, она родила малышку на свет сама. Но поклонники считают, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.
Teleprogramma.pro: последние новости
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь Принц Уильям проговорился о поле третьего ребенка «Праздник для беременных»: общение с психологом, мастер-классы и уроки макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова рассказала, какой Басков в постели66
Волочкова снялась голой на пляже212
Титул «Мисс Россия» завоевала девушка из Чувашии5
7 вещей, которые нужно держать в секрете10
Бритни Спирс слилась в страстном танце с любимым
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение