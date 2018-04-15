70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочь

В эфире программы «Звезды сошлись» Владимир Стеклов впервые показал новорожденную дочь. Девочка появилась на свет 28 февраля, ее назвали Ариной. Для актера малышка стала третьим ребенком, а для его гражданской супруги Ирины Дерягиной — первым.

Владимир Александрович не любит выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. О том, что он еще три года назад развелся со своей третьей супругой Ольгой, в браке с которой родилась дочь Глафира, стало известно только в январе этого года. Актер тщательно скрывал эту информацию даже от коллег.

Напомним, актер был трижды женат официально. В первом браке с Людмилой Мощенской у него родилась дочь Агриппина. Девушка стала актрисой, служила в «Сатириконе», Театре на Малой Бронной. Во втором браке с Александрой Захаровой у актера детей не появилась. Третья супруга Ольга родила дочь Глафиру, девушка учится в МГУ

Фото: кадр программы «Звезды сошлись»