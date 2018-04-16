8 способов расслабиться для ребенка

Дышим глубоко

Самый простой и быстродействующий способ успокоиться. Глубокий вдох — задерживаем дыхание — медленный выдох. Дышим так, пока не приходим в норму.

Физические упражнения

Иногда, чтобы избавиться от стресса, требуется физическая активность: ходьба, бег, плавание, танцы. Но можно использовать и расслабляющие упражнения для отдельных групп мыщц:

Ёжик: малыш морщит лоб и нос и делает вид, что что-то нюхает, затем расслабляет лицо.

Собачка: ребёнок плотно сжимает челюсти, представляя, что держит кость. Затем «отпускает» её, расслабляя челюсть.

К солнцу: малыш ставит руки перед собой, затем над головой, максимально подтягивается вверх, затем расслабляется.

Мяч: ребёнок представляет, как изо всей сил сжимает в руке мяч, напрягая кисть и руку. Затем как бы бросает этот мяч на пол, руку и кисть расслабляет.

Упражнение для живота: лежа на спине, максимально напрягать, а затем расслаблять мышцы живота. Лежа на спине, напрягать пальцы ног, считая до десяти, затем расслаблять.

Каждое упражнение необходимо повторить три раза.

Арт-терапия

Творчество — лучшее средство для снятия негативных эмоций.

Дайте ребёнку карандаши или фломастеры, пластилин или краски.

Психологи советуют избегать темных цветов, к примеру, черные и коричневые карандаши можно на время убрать из коробки.

Хорошо помогает тактильная работа с разной фактурой (дерево, тряпичные кусочки, пуговицы, листья, мох).

Аудиорелаксация

Для снятия детского напряжения прекрасно подходит спокойная мелодия. Включите ребёнку:

Звуки природы (морской прибой, летний дождь, шелест листьев и т.д.).

Можно параллельно придумать историю, как малыш гуляет на песчаном пляже (в лесу, на лугу) и что при этом видит, слышит, чувствует. Говорите спокойным ровным голосом.

Классическую музыку: отлично подойдут композиции Вивальди, Моцарта, Бетховена, Баха, Шуберта. Дети тонко чувствуют классику, но для этого в доме должна быть подходящая расслабляющая атмосфера и отсутствие отвлекающих факторов.

Смешные рожицы

По очереди корчите рожицы и смейтесь. Ничто не снимает стресс так, как смех. Можно рассказать смешную историю, анекдот.

Йога

Одна из самых древних и эффективных методик расслабления. Для детей существует детская йога:

Посадите ребёнка в упрощенную позу лотоса и предложите потянуться. Пусть малыш вытянет вперед руки и ноги и пошевелит пальчиками.

Ребёнок походит на внешней стороне стопы. Затем на внутренней. Покрутит головой из стороны в сторону.

Малыш встанет на одну ногу, а ступнёй второй ноги упрётся в колено первой. Руки при этом подняты вверх. Продержаться в такой позе, как можно дольше.

Сидя на корточках, постепенно подняться, вытянуть ручки вверх.

Наклоны в сторону: расставить ноги, правую руку — к правой ступне, левую поднять как можно выше. Повторить на другой стороне.

Сесть на пол, соединить стопы ног, захватить их руками, несколько раз развести и соединить колени. Затем ухватить пальцами рук большие пальцы ног и развести в стороны.

Лечь на живот и руками захватить ступни ног.

Лечь на спину, обхватив руками колени. Раскачиваться взад-вперёд.

Обнимашки

Чаще обнимайте и ласкайте ребёнка. Это снимает напряжение, стресс и даёт уверенность в себе.

Сказка о самом главном

Отличный вид релаксации перед сном. Придумайте сказку с главным героем, который очень понравился бы вашему малышу. Пусть с ним случаются те же события, что и с самим ребёнком: он проснулся, пошёл в детский сад, где его ждали друзья и т.д. Сочиняйте сказку вместе с крохой. Так вы узнаете о том, что пережил он в этот день, а малыш сможет выплеснуть свою негативную энергию.

Итак, способов релаксации много, и какой выбрать, зависит от конкретной ситуации. Главное, помните, негативные эмоции держать в себе нельзя ни взрослым, ни детям!