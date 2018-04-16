Шестилетняя девочка-калькулятор Алиса стала героиней программы «Лучше всех» на Первом канале

Шестилетнюю Алису, историю которой мы рассказывали в середине февраля, после публикаций в СМИ пригласили в шоу Первого канала «Лучше всех». Маленькая екатеринбурженка поразила ведущего Максима Галкина своим умением считать. Выпуск с ней показали в воскресенье 15 апреля.

Мама Алисы рассказала Е1.RU, что съемки проходили чуть больше недели назад.

— Мы записывались 6 числа, — рассказала мама Алисы Надежда. — Атмосфера была прекрасная. Все очень дружелюбные, любят детей. Я в восторге, Алиса в восторге.

Об Алисе Россия узнала после того, как девочка стала чемпионкой мира в ментальной алгебре (когда числа считают в уме. — Прим. автора).

— После чемпионата мира нас напечатали в СМИ, — продолжила Надежда. — Тогда меня нашли представители Первого канала и пригласили Алису в шоу.

А вот и отрывок «Лучше всех» с Алисой:

Максим Галкин спросил у Алисы, кем она хочет быть, когда станет взрослой. По мнению девочки, это произойдет через 20 лет.

— Вырастешь через 20 лет и станешь? — поинтересовался ведущий.

— Парикмахером. Хочу стричь всем волосы, чтобы были лысые, — смеется Алиса.

По словам мамы Алисы, Максим Галкин хорошо общается с детьми на шоу.

— Максим Галкин просто прекрасен с детьми. По телевизору, конечно, не так, как на самом деле. Ему воспитателем надо быть в детском саду, — тут Надежда засмеялась. — Или аниматором с детьми.

Когда мы готовили историю про Алису, она сказала нашему корреспонденту, что не хочет участвовать в шоу. Сейчас ее мнение изменилось:

— Алиса еще раз хочет поехать. Спрашивает: «Когда меня еще позовут на „Лучше всех“?», — поделилась мама девочки.

Но путешествие на телеэкраны не прошло без неприятностей:

— Мы сначала не в тот аэропорт приехали, — сетует Надежда. — « Уральские авиалинии » всегда из Домодедово летали, а тут начали из Шереметьево . Вот мы и приехали в Домодедово ночью. А, оказывается, мы из Шереметьево должны были улетать. Очень неприятная ситуация, когда пришлось билеты еще раз покупать домой.

А сейчас Алиса с мамой собираются лететь в Париж. Поездка во французский Диснейленд была призом да победу в чемпионате мира по ментальной арифметике.

— Дальше собираемся поехать в Диснейленд, — устало, но в предвкушении сказала Надежда. — Мы же выиграли поездку туда. В воскресенье улетаем.

Несколько лет назад на шоу «Минута славы» выступил 2-летний Марк Вишня — он поразил всех своим умением складывать в уме огромные цифры. А в марте переехал со своей семьей в США. Потому что «России он не нужен».