Поплавская напала на престарелого Виторгана

Актриса Яна Поплавская разразилась резкой критикой в адрес новоиспеченных родителей Эммануила Витогана и Ирины Млодик . По мнению «красной шапочки» дети возрастных родителей очень страдают.

Поплавская призналась, что сама никогда бы не решилась на такой поступок. По мнению артистки для таких родителей ребенок конечно же утешение на старости лет, но малыша мало родить, необходимо где-то найти силы вырастить его.

"Самое страшное, когда ребенок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: «Я еще могу, я еще в силе, видели? Я не старею, я еще молод». И ребенок сначала для них игрушка, а потом он для них сиделка, когда родители болели, а им было всего по 15 лет. Маме, например, 65, а им хочется, естественно, болтаться, влюбляться, а с мамой нужно сидеть. Они могут что себе позволить? Нанять молодую няню? Но тогда это нянин ребенок. К 60 — 70 годам человеческий организм угасает, и вопрос не в том, чтобы родить этого ребенка, а поднять, болтать с ним, играть с ним, ездить на велосипеде, играть в футбол, потому что круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой", — заявила Яна.

Для наглядности Поплавская вспомнила пример из собственной жизни. «Я знаю, как дети очень стесняются. Я училась в 30-й спецшколе, и я помню, как дразнили девчонку из параллельного класса и все время говорили: „Анька, вон за тобой бабушка пришла!“. А это было ее мама», — рассказала она журналистам сайта «Комсомольская правда».

После артистка добавила, что возрастные родители руководствуются исключительно своим эгоизмом, они совсем не беспокоятся о том, на какие сложности обрекают свою кровиночку. «Нужно думать ни о себе, нужно думать о ребенке — всему свое время, а если родителями под 60, и у них малыш… Господи, на кого же вы его обрекаете? Это же страшно. Родственникам? Да, конечно, заберут, но, слушайте, кому нужны наши дети? Только нам. Больше, чем мама и папа, малыша никто не будет любить», — добавила Яна.