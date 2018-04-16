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Пьяная мать избивала трехмесячную дочку назло мужу
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Пьяная мать избивала трехмесячную дочку назло мужу 

Свободная пресса 34 минуты назад
Нетрезвая женщина издевалась над младенцем, чтобы отомстить супругу. В Сети появились шокирующий ролик, в котором мать избивает и душит свою маленькую дочь, лежащую в детской кроватке. Выяснилось, что женщина планировала отправить эти кадры отцу малышки, но случайно переслала их подруге. Последняя после просмотра жуткого видео обратилась в органы опеки и разместила ролик в соцсетях.
«Что ты орешь, твой папа орал на меня во время беременности! Ненавижу, что ты родилась и мешаешь мне жить. Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши. Потому что никто мне с тобой не помогает!», — цитирует закадровый голос Life.ru.
При этом знакомая садистки уверяет, что отец ребенка не виноват во вспышках агрессии: женщина ненавидела свою дочь еще во время беременности и часто намеренно била себя по животу.
Девочку изъяли у матери и передали отцу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что прокуратура Осинского района Пермского края направила в районный суд уголовные дела в отношении супругов, обвиняемых в избиении своих приемных детей. Муж с женой в течение длительного времени истязали проживающих в их семье двух усыновленных мальчиков 4 и 8 лет и двух опекаемых девочек 8 и 11 лет. По версии следствия, они избивали детей, душили, подвешивали за ворот одежды на крючок, били крапивой по лицу и засовывали под одежду.
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