Кто ответит за травму ребенка?

В ходе разбирательств выяснили, что услугу предоставляли с грубыми нарушениями требований безопасности. В частности, оператором этого аттракциона была необученная девушка, которая только и могла, что собирать деньги за вход. В итоге хозяин заплатил штраф, ребенок, мы очень верим, поправился, а в воздухе повис вопрос: кто несет ответственность за детей, кроме их родителей?

На батут с мамой

Сегодня в нашем городе масса развлечений для детей: игровые комнаты в ТЦ, лабиринты, полоса препятствий, горки, батуты, сухие бассейны с шариками и целые развлекательные центры, которые приводят в восторг детей от мала до велика. Но всегда ли пребывание в игровой комнате несет лишь радость? Оставляя ребенка под присмотром чужой тети, мамы бегут по торговому центру, заполняя свои корзины, надеясь: авось пронесет, и ребенок в лучшем случае не заметит отсутствия либо будет покорно ждать своих родителей. Хорошо, если история заканчивается одним из этих вариантов, но ситуации бывают разные. Мы узнали в крупных развлекательных детских центрах, за что несут ответственность люди, под чьим присмотром находятся дети.

— В нашем центре есть как батутная арена, так и лабиринт, и зона для малышей, — говорит Эльвира ГОРЮХИНА, руководитель игрового зала ООО «Страна „Лукоморье“. — В зале с лабиринтом всегда присутствуют воспитатели с большим опытом и стажем, которые работают здесь 10 лет, с момента открытия. Они работают на опережение, их обязанность — предупредить неприятные ситуации. Контролируют детей, вправе сделать замечание родителям. Если же мы говорим о батуте, то он стоит в игровом зале. Там также всегда присутствует один человек — инструктор, который контролирует процесс. Инструктор предупреждает, говорит, чего делать нельзя. Если столкновение, предположим, случилось, он оказывает первую помощь. Кроме того, в правилах есть такое требование, что маленькие дети должны находиться на батуте с родителями, которые несут за них ответственность. Можно не прыгать, но наблюдать — обязательно. Почему обязательно присутствие родителей? Потому что не все дети реагируют на голос и замечания чужих людей.

— У нас в зоне спуска на ватрушках постоянно находятся два аниматора: первый контролирует старт, второй же следит за тем, чтобы ребятишки своевременно покидали зону выката ватрушки, — говорит Алексей КОМАШКО , менеджер по маркетингу СРЦ „Веселый остров“. — Весь персонал, находящийся в парке, несет вспомогательную функцию, ответственность за действия ребенка, согласно нашим правилам, лежит на взрослом (сопровождающем). Если персонал видит, что ребенок нарушает правила безопасности, он должен максимально быстро найти родителей и сообщить им о нарушении. Есть система громкой связи, которая может быть оперативно задействована для поиска.

Что говорит закон?

Конечно, в каждом центре и на игровой площадке есть свои правила, но все же в случае форс-мажора что делать нам, родителям? О юридической стороне вопроса рассказала Татьяна СОЛОВЬЕВА , начальник юридического отдела Альянса юристов Новосибирска.

— Это две разные вещи — батут и лабиринт, — говорит она. — Когда в ТЦ есть выделенная площадка для детей, где малыши до 10 лет находятся в сопровождении родителя или его законного представителя, то, если его рядом не было, вся ответственность по семейному законодательству лежит на родителе. В любом случае с детского центра можно взыскать компенсацию и затраты на лечение, если родитель был рядом и не смог предотвратить несчастный случай. Но, кроме того, должна быть соблюдена техника безопасности. Также важно разобраться, из-за чего произошла травма: ребенок не сделал то, что ему сказал аниматор, или же случилась техническая неполадка. Любую ситуацию нужно детально изучать. В случае, когда родители оставляют детей в игровых комнатах и уходят на шопинг, когда они или законные представители ставят свою подпись, ответственность ложится на сотрудников центра. В должностной инструкции сотрудника центра должны быть прописаны их полномочия.

Конечно, по словам юриста, компенсацию в случае травмы взыскать можно, но стоит ли рисковать здоровьем своих детей и перекладывать ответственность на незнакомых людей? Я бы оставила этот вопрос открытым.