Елена Проклова оправдала строгие методы воспитания Яны Рудковской

Недавно на супругу Евгения Плющенко , продюсера Яну Рудковскую , обрушился шквал критики после того, как она рассказала телеканалу «Дождь» о довольно суровых методах воспитания их маленького сына. «Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень», — заявила ранее светская дива.

Общественность немедленно возмутилась, а чуть позже за звездную маму заступилась Ксения Собчак , высказав мнение, что воспитание ребенка — личное дело родителей.

64-летняя актриса Елена Проклова также отреагировала на ситуацию — и тоже оправдала Яну Рудковскую и ее методы наказаний.

Научить ребенка трудиться — это великое благо, которое может сделать мать для своего чада. Никто не отменял таких приемов, как строгость. А между строгостью и понятием «плохо» нельзя поставить знак равенства. Я не знаю, стоит ли перед Яной цель вырастить чемпиона, я думаю, что она хочет, чтобы ребенок нашел себя!

поделилась мнением звезда. Усомнившись, впрочем, в том, что продюсер действительно бьет своего маленького сына ремнем: «Не думаю, что Яна может так воспитывать своего ребенка. Вряд ли она переступит через некий порог материнской любви. Мне кажется, Яна очень мудрая женщина, сильная, прошедшая через сложности этой жизни, добившаяся многого».

Напомним, Яна Рудковская и ее супруг, фигурист и тренер Евгений Плющенко, официально оформили отношения в 2009 году. В 2013 году в семье родился сын Александр. Также светская львица воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У фигуриста от предыдущих отношений есть сын Егор (2006).

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