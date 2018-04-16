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Елена Проклова заступилась за Рудковскую
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Елена Проклова заступилась за Рудковскую 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Жесткие меры воспитания сына, к которым прибегает Яна Рудковская, не дают покоя общественности. Интернет-пользователи осуждают продюсера, которая может оставить провинившегося ребенка в темной комнате. Однако многие звезды шоу-бизнеса и актеры встали на сторону Яны. И среди них оказалась Елена Проклова.
Актриса Елена Проклова, которая является мамой двух дочек, считает, что Яна не подходит к воспитанию ребенка жестко.
«Вряд ли она переступит через некий порог материнской любви. Мне кажется, Яна очень мудрая женщина, сильная, прошедшая через сложности этой жизни, добившаяся многого! Научить ребенка трудиться — это великое благо, которое может сделать мать для своего чада. Никто не отменял таких приемов, как строгость. А между строгостью и понятием «плохо» нельзя поставить знак равенства. Я не знаю, стоит ли перед Яной цель вырастить чемпиона, я думаю, что она хочет, чтобы ребенок нашел себя!» — заявила актриса.
Пятилетнему Александру нравится фигурное катание, и мальчик помногу тренируется, чтобы стать лучшим. Рудковская ранее говорила, что они внушают наследнику быть целеустремленным, чтобы стать чемпионом.
«Я думаю, что Яна делает все не вопреки желанию мальчика. Пока он сам к себе не может быть требователен, за него это должны делать родители. Мне кажется, Яна — верующий человек, и ее духовный отец наверняка наставляет ее на ЭТОМ пути», — добавила Проклова.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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