«Строгость сыну Рудковской необходима!»

Яну Рудковскую обвинили в жестоком обращении с 5-летним сыном Сашей. Британские журналисты уверяют: чтобы вырастить из мальчика чемпиона, Яна готова на все. Мол, она в воспитании слишком строга: применяет ремень и даже сажает Гном Гномыча (так прозвали Сашу в шоу-бизнесе) в темную комнату. На обвинения мамы в чрезмерной строгости недавно ответил и сам Гномыч.

— Вы шутите? — воскликнул сам Саша Плющенко. — Меня не бьют родители. Я сидел в темной комнате максимум 10 минут. Ремень видел, но меня не били.

Такое заявление мальчика многие недоброжелатели Рудковской восприняли как оправдание, предположив, что Сашенька мог так сказать под влиянием родителей. А вот знаменитости все же склонны верить Гном Гномычу.

— Не думаю, что Яна может так воспитывать своего ребенка, — говорит 64-летняя Елена Проклова . — Вряд ли она переступит через некий порог материнской любви. Мне кажется, Яна очень мудрая женщина, сильная, прошедшая через сложности этой жизни, добившаяся многого! Научить ребенка трудиться — это великое благо, которое может сделать мать для своего чада. Никто не отменял таких приемов, как строгость. А между строгостью и понятием «плохо» нельзя поставить знак равенства. Я не знаю, стоит ли перед Яной цель вырастить чемпиона, я думаю, что она хочет, чтобы ребенок нашел себя!

Елена сама в 11 лет стала мастером спорта по спортивной гимнастике, поэтому не понаслышке знает, как нужно воспитывать будущего чемпиона.

— Спорт требует огромных физических затрат, — продолжает Елена Игоревна. — Иногда нужно было делать усилия над собой аж до слез! Я думаю, что Яна делает все не вопреки желанию мальчика. Пока он сам к себе не может быть требователен, за него это должны делать родители. Мне кажется, Яна — верующий человек и ее духовный отец наверняка наставляет ее на этом пути.

Защищает Рудковскую и Елена Ханга . Дочь телеведущей — 17-летняя Елизавета-Анна — занимается теннисом. Звезда утверждает, что за то время, которое ее наследница находится в спорте, перевидала многих родителей, которые применяли еще большую жесткость к своим чадам, нежели пресловутая темная комната Рудковской.

— Это личное дело каждой матери — как воспитывать своего ребенка, — уверена 55-летняя Ханга. — Если родитель не нарушает закон, то есть не избивает ребенка и не наносит ему психологическую травму, то не нам судить! Большая разница есть между родителями обычного ребенка и родителями спортсменов либо других выдающихся личностей. Давайте вспомним родителей Моцарта, Майкла Джексона , сестер Уильямс — теннисисток. Это они детей во многом ограничивали в раннем возрасте. Вы почитайте книжку Маши Шараповой . Она с четырех лет вставала в половине шестого утра и уходила с корта в 9 вечера. Мы так гордимся ею, но никто не хочет задуматься, чего стоило отцу сделать из Маши нашу икону. Я видела, как прямо на кортах бьют детей, это уже недопустимо. Один папа додумался до того, что свою дочку в качестве наказания увозил домой в багажнике. С другой стороны, если мы проведем опрос среди всех тех людей, которые состоялись: винят ли они своих родителей за то, что те лишили их детства, — я не удивлюсь, что та же самая Маша Шарапова скажет спасибо своим родителям.

Певец Юрий Лоза, в отличие от звездных женщин, уверен, что излишняя строгость родителей может привести к очень печальным последствиям — вплоть до самоубийства ребенка.

— Говорят, что система, когда детей бьют по заднице, стимулирует, — говорит 64-летний Юрий Эдуардович. — Допустим, в Японии ребенок до пяти лет имеет право на все, а потом его загоняют в какие-то жесточайшие рамки, потому что в этой стране человек, который не успевает в классе, становится изгоем, предметом насмешек. Поэтому там среди школьников очень распространены психологические расстройства, связанные с неуспеваемостью. В связи с этим в Японии активно борются с детскими самоубийствами. У многих детей там просто съезжает крыша.

Сам музыкант утверждает, что своего сына Олега, которому сейчас уже 31 год, он ни разу не наказывал. Но это не помешало мальчику стать оперным певцом.

— Я думаю, что здесь нужен разумный компромисс, — продолжает Лоза. — Вот, например, есть полезные продукты, а есть вкусные. Если ребенку дать выбор, он будет питаться одними чипсами и кока-колой. Вы можете из любви к ребенку завалить его такой едой и вырастить большое жирное нечто. Мы, например, очень часто разговаривали с сыном в детстве, апеллировали к его сознанию, чувству долга. А потом же есть собственный пример, который очень значим в воспитании ребенка. Если родители сами успешны, они в принципе могут только путем убеждения заставить ребенка что-то делать.