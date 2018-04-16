8 способов прекратить ссоры и драки между братьями и сестрами

В редакцию «Летидора» пришло письмо от Виктории Максимовой — мамы двоих маленьких сыновей, старшему из которых всего пять лет.

Наша читательница серьезно увлеклась детской психологией, прошла несколько тренингов, посвященных воспитанию, и неожиданно для себя сделала множество интересных и полезных открытий.

Сегодня Виктория делится с нами своими секретами, которые помогают ей растить детей в мире и согласии.

Виктория Максимова

Однажды, наблюдая за очередным конфликтом сыновей, я поняла, что делаю что-то не так. Почему эти два прекрасных мальчугана вечно дерутся?

В этот момент я вспоминаю передачи про детенышей животных. Как мило тигрята треплют друг друга, скатываясь в клубок. А мама-тигрица спокойно лежит и смотрит на них, с умилением прищурив глаза. Кажется, что она сейчас уснет, так успокаивающе действует на нее эта картина.

Человеческой маме не до сна в такие моменты. Она спешит на помощь. Она уверена в одном: этот конфликт надо срочно прекратить. И не гордость ее переполняет в этот момент (она же не тигрица), а обида, досада, злость, а еще и стыд, если конфликт между детьми произошел на людях. Как мне знакомы все эти чувства!

Мы поступаем так, потому что не знаем другого опыта.

Вот они опять не поделили одну машинку из миллиона, и никто не хочет уступить. Старший брат толкает младшего, тот громко плачет. Я кричу, угрожаю выбросить все игрушки. И понеслось… Отчаяние! Почему я опять не сдержалась? Что делать?

Жаль, я не могу попросить совета у той тигрицы из видео. Поэтому я читала, ходила к психологу, смотрела на другие семьи и черпала у каждого что-то полезное. Затем я пробовала все понемногу.

И вдруг в какой-то момент стало легче, и я поняла, что нашла не одно решение проблемы, а целый комплекс. Я решила поделиться с вами своим опытом.

Я искренне верю, что, если соблюдать эти восемь советов, результат не заставит себя ждать!

Принимаем тот факт, что детские конфликты полезны

Цель ребенка — научиться выживать в сложных ситуациях. Цель мамы — мир во всем мире. Не стыкуется. От этого и наше непонимание.

Мы часто говорим: «Ну почему нельзя просто тихо сидеть и не драться?» «Но мы же дети! Некогда нам сидеть!» — может ответить ребенок.

Его главная задача — тренироваться, отрабатывать навыки на тех, кто оказался рядом.

Дом — это безопасная территория. Здесь можно расслабиться и отточить мастерство. Вы же согласитесь, что драться и постоять за себя должен уметь любой мальчишка, даже если ему это никогда не пригодится?

Мне повезло: у меня был старший брат. Он постоянно пытался меня поставить на место, забрать что-то, обидеть словом. Да-да, я не оговорилась — мне повезло! Благодаря этому опыту я всегда знаю, как поступить, я могу быть смелой, решительной, не дам себя в обиду, отстою свою позицию.

Мне тяжело смотреть, как мой ребенок плачет. Но я не всегда буду рядом. В момент конфликта я держу себя в руках и молча наблюдаю.

И вот малыш сжал зубы и пытается сам себя защитить.

Как по волшебству, мое отчаяние сменяется радостью по поводу того, что мой сын сделал маленький шажок на пути к зрелости. Конечно, это не всегда получается, и я по-прежнему иногда несусь на помощь, кричу на старшего, забираю игрушку, отдаю младшему.

Но становится только хуже: крики, драки между детьми, а я потеряла маленькую частичку доверия старшего сына.

Именно поэтому я выбрала другой вариант поведения: устанавливаю простые правила, наблюдаю, контролирую безопасность.

Молча!

Не выступаем судьей и не встаем ни на чью сторону

Вмешиваясь в конфликты детей, мы только даем им повод для ревности и чувства недолюбленности.

Это вы знаете, что любите своих детей больше жизни. И одинаково. И уже прямо сейчас готовы прыгнуть со скалы ради их счастья.

Дети в силу своей незрелости не способны просто догадаться или почувствовать это. Если появился на горизонте конкурент на мамину или папину любовь, загорается красная лампочка.

И малыш будет испытывать вас, чтобы получить доказательства вашей верности снова и снова.

Задайте себе вопрос: на чью сторону вы чаще встаете? Почему? Скорее всего, вы найдете ответ в своей прошлой жизни, в детстве. Один этот ответ уже принесет вам облегчение. Если нет, идите дальше: читайте про это, сходите к психологу. Это решит не только проблемы детей, но и ваши личные.

Создаем личное пространство

Моим детям помогло то, что мы поделили игрушки на:

• личные игрушки, которые другой может брать, только спросив разрешение;

• общие игрушки, в которые играют все.

В идеале каждому из детей нужно организовать пространство или комнату.

Если помещение не позволяет, то помогут даже отдельные коробки.

Можно сделать наклейки, например: «Собственность Саши. Не трогать!»

И не забывайте, что личные вещи есть у всех и у мамы тоже. Например, мамина сумка и ее содержимое.

Создаем семейные правила

Но имейте в виду, что правил должно быть мало, 1-3, потому что больше они не запомнят.

Например, у нас 3 правила, и звучат они так:

• в нашей семье мы не бьем друг друга;

• личные вещи брата/мамы/папы нельзя трогать без разрешения;

• у нас все честно и поровну: сладкое, подарки и так далее. И, конечно, маме с папой тоже положено мороженое!

А в остальном у нас дома можно все, даже забрать игрушку, которая принадлежит только тебе, или не делиться тем, чем не хочешь.

И даже закричать на весь дом от досады, что не все игрушки мира принадлежат тебе!

«Ужас!» — скажете вы! Представляете, у нас это работает.

Заведите свои правила. Главное, чтобы их соблюдали все члены семьи, включая взрослых.

Не принимаем близко к сердцу фразы вроде «Я не люблю своего брата!»

Я за старшим сыном могу записывать его многочисленные высказывания: «Выкини его!», «Какой он дурацкий!», «Купи мне другого брата!» — и так далее. Этими высказываниями ребенок показывает свое отношение к другому человеку лишь в настоящий момент.

Через минуту он уже будет говорить, как он любит всех на свете.

Проводим время с каждым ребенком по отдельности

Это могут быть короткие, но качественные моменты. Можно даже просто посидеть в обнимку перед мультиком, зайти в кафе на 15 минут по дороге из школы, сходить в кино, почитать, поиграть.

А потом никому не сказать, где вы были.

Общий секрет придаст малышу ощущение значимости. И не вздумайте взять с собой подружку с ребенком. Только вдвоем — вы и ребенок!

Составьте план личных встреч: 1 ребенок + 1 родитель. То же самое сделайте с папой (он — самый главный ребенок!).

Отвлекаем детей игрой

Если мои дети начинают драться и что-то делить, чаще всего им просто скучно. И они решили поиграть в игру «драка».

В такой момент лучше просто позвать их громким и веселым голосом поиграть во что-то интригующее, например: «Ребята, а вы знаете, что я нашла план сокровищ пирата Пита! Побежали искать клад!»

В образные игры тяжело играть без подготовки. В интернете много ресурсов про это в помощь маме.

Через игру вы узнаете много нового о вашем ребенке, а он будет в восторге от вас.

Настраиваем тон общения в семье

Родителям стоит научиться технике активного слушания. Это отличная возможность показать ребенку, что вы его понимаете.

Это отдельное искусство, которому я только учусь. Например, ребенок расстроен и кричит. Мама проговаривает его эмоции и поступки: «Сынок, ты ударил брата, потому что он забрал твою любимую машинку. Понимаю, это неприятно. Тебе хочется забрать ее обратно. Но помни правило, что мы не деремся».

Это очень сложно сделать, но все у нас получится. Стоит только попробовать.

Просим извиняться — учим, но не заставляем. Это тяжело делать даже взрослым.

Просто напоминайте, что неплохо было бы попросить прощения. И в один прекрасный день он это обязательно сделает.

И наконец, не учим детей ругаться. Когда взрослые ругаются между собой, дети это слышат и потом отрабатывают на тех, кто слабее.

И в заключение одно маленькое упражнение.

Ответьте на вопрос: «Кто из детей в вашей семье чаще всего виноват в конфликтах: старший или младший?»

Готова поспорить, что в большинстве случаев это старший. И тут я вместе с вами уверенно скажу: «Да, у нас тоже чаще виноват старший. Он же сильнее, взрослее, умнее, в конце концов!»

А потом вспоминаю, что ему всего пять лет. И он сам еще незрелый малыш. Он добрый, нежный, заботливый и уже через 15 минут после ссоры целует и обнимает младшего брата.

Обращайте внимание на главное в детях, и отрицательные мелочи сами поблекнут!

Я очень хочу пожелать мира вашему дому! Маме — цветы, папе — поцелуи, детям — теплые объятия!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!