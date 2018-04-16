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8 лайфхаков, которые облегчат стирку каждой маме
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8 лайфхаков, которые облегчат стирку каждой маме 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Каждая хозяйка знает, что стирка — это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.
Вещи после стирки теряют цвет, не всегда отстирываются, процесс сушки порой слишком затягивается, а полки в ванной забиты моющими средствами настолько, что мешают всем членам семьи.
Чтобы не переживать по таким мелочам и сделать процесс стирки максимально комфортным, мы предлагаем посмотреть видеоролик, в котором вы найдете восемь суперполезных лайфхаков.
Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой трудновыводимых пятен с кухонных полотенец, например, от жира? Знаете, как с ними справиться? А как сделать одежду более мягкой и при этом использовать только подручные средства?
Советы из видео будут полезны всем, но мамам особенно! Ведь когда в семье есть ребенок, «стиральных» забот значительно прибавляется, особенно в теплый сезон, когда после веселых игр во дворе ребенок приносит грязь и пятна на одежде.
Смотрите видео и делитесь своими лайфхаками на эту тему в комментариях под видео.
Фото: Shutterstock.com
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