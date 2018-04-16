Бить или не бить: можно ли родителям поднимать руку на ребенка

Многие до сих пор убеждены в эффективности физических наказаний, хотя ученые и психологи более 70 лет назад доказали несостоятельность этого воспитательного метода.

Недавно о негативных последствиях наказаний в прямом эфире поговорили основательница проекта по поддержке родителей FamilyTree Анастасия Изюмская и психолог Александр Колмановский. Мы послушали беседу и делимся самыми интересными и полезными выводами спикеров.

Что такое физическое наказание

Часто родители не признаются в том, что используют в педагогической практике физические наказания. Ведь под такими наказаниями мы обычно подразумеваем тяжелые побои и не берем во внимание, что легкий шлепок по попе, подзатыльник или затрещина, конечно же, сделанные в воспитательных целях — по своему воздействию на детскую психикуравны побоям.

Несмотря на то, что уже 70 лет назад ученые собрали большую доказательную базу об антиэффективности физических наказаний, родители, принимая решение «бить или не бить», редко руководствуются научными знаниями и движимы только собственным эмоциональным состоянием.

Почему мы наказываем детей

Насилие в отношении ближних вызвано агрессией, гневом, неуверенностью в себе, в основе которых лежит древнее чувство страха: прежде всего не за ребенка, а за самих себя.

Мы опасаемся, что нас назовут плохими родителями.

И даже в том случае, когда общественное мнение для нас не так важно, внутри всегда есть голос нашего «внутреннего родителя», на ценности которого повлияло то, как нас самих воспитывали в детстве.

Все насмешки, окрики, грубые слова, наказания, которые мы когда-то принимали от родных, повлияли на нашу внутреннюю неуверенность, страх неудачи, которые теперь мы продолжаем передавать своим детям таким странным образом.

Поэтому перед тем, как сказать или сделать грубость, надо прислушиваться к себе и подумать, чем продиктовано это желание, в чем наш страх.

Часто степень злости, агрессии зависит только от нашего внутреннего неблагополучия, напряжения.

Например, мы пришли домой после тяжелого дня на работе, узнаем, что ребенок получил двойку, и в сердцах шлепаем его по попе. Если бы день на работе был более позитивным, и мы пришли домой в благодушном настроении, реакция на ту же двойку была бы совсем другая. Получается, что желание ударить продиктовано нашим внутренним неблагополучием, ребенок не при чем.

Интересно, что чем больше агрессии в отношении детей мы проявляем, тем сильнее это влияет на траекторию их жизни. От наших действий у них увеличивается внутреннее напряжение, и как следствие, деформируется поведение.

Все ближние, от поведения которых мы сейчас страдаем, когда-то были в ситуации, в которую мы сейчас заключаем своего ребенка.

Что делать, если ударили своего ребенка

Если мы в сердцах не сдержались и отругали ребенка — шлепнули или другим образом ущемили его чувства, то простого «прости», чтобы загладить вину, будет не достаточно.

Мы должны как-то прокомментировать свой поступок, озвучить точную поведенческую альтернативу: как бы мы по-другому поступили в той ситуации, если бы у нас была возможность в нее вернуться.

Например, мы отшлепали ребенка за двойку и говорим ему:

«Знаешь, я был не прав, что сорвался на тебе. Нужно было тебе помочь».

Важно помнить, что ребенок не плохой, и если он ведет себя как-то не так, ему нужна наша помощь. Но при этом мы не должны забывать о себе. Ведь эмоциональное состояние ребенка очень сильно зависит от ресурса, внутренней уверенности и наполненности родителя.

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