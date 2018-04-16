Астролог Василиса Володина рассказала, как гороскоп влияет на жизнь ребенка

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала читателям «Летидора» о том, что именно гороскоп может поведать о взрослом и ребенке, а также подсказала, каким образом можно внедрять полученные знания в жизнь.

Детская тема в запросах была всегда, ведь гороскоп может рассказать о человеке все! Например, какие у ребенка есть способности, которые можно развить и которые помогут ему в будущем, а какие нужно доразвить, чтобы ему во взрослой жизни было легче.

— уверена Василиса.

Фото: Instagram@vasilisa.volodina

Также Володина рассказала, что астрология может подсказать наиболее благоприятные дни для зачатия малыша. По ее мнению, рождение ребенка — это важный стратегический момент, и если есть возможность запланировать это «событие», то лучше так и сделать:

Ребенок не должен становится заложником сложных ситуаций, которые с помощью гороскопа мы видим заранее. Если мы можем избежать сложностей и подобрать оптимальное время, то зачем рисковать?

О том, в каких вопросах, касающихся здоровья, гороскоп может помочь разобраться, а также о том, возможно ли в принципе изменить характер ребенка, читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ. Фото: instagram@vasilisa.volodina