Он не хотел покупать эту дорогую игрушку, которую просила его дочь. Но едва сдержал слезы, когда она сказала это!

Вчера вечером мы с женой и дочерью были в торговом центре, когда наша девочка сказала.

Дочь: «Папа, мне нужно пойти в „Build-A-Bear“, чтобы купить игрушку для пожертвования».

Я: «Какое пожертвование?»

Дочь: «В школе собирают медведей для пожертвования».

Я: «Ладно, мы купим какого-нибудь дешевого медведя».

Дочь: «Нет, он должен быть хорошим от „Build-A-Bear“.

Я: „Хорошо, мы пойдем и посмотрим, есть ли у них какие-то игрушки по распродаже, я не буду тратить много денег на это“.

Мы добираемся до „Build-A-Bear“ и выбираем самого маленького, самого дешевого плюшевого медведя. Я сказал ей, что мы не купим другого медведя.

Я: „Что это за пожертвование?“

Дочь: „Мы дарим плюшевых медведей детям, которые проведут Рождество в больнице, и у которых не будет рождественских игрушек. Это действительно важно, и я действительно очень хочу подарить хорошего плюшевого медведя, даже если придется потратить деньги, я заплачу за это. Ты можешь взять их из моей копилки“.

Пытаясь изо всех сил не плакать, я вернулся и обменял дешевого медведя на обычного плюшевого мишку. Моя дочь радостно схватила эту игрушку.

Дочь: „А как насчет наряда“.

Я: „Милая, хватай любой наряд, который ты хочешь. Мы это купим“.

Когда мы были на кассе, моя дочь взяла мою кредитную карту и заплатила.

Дочь: „Мне нужно знать точную сумму, потому что я собираюсь отдать деньги своему отцу из моей копилки, это для детей в больнице“.

Опять я едва сдержал слезы. Я сказал своей дочери, что этот медведь стоил 10 долларов, но это было совсем не та сумма. Она действительно настаивала на том, чтобы заплатить мне 10 долларов, поэтому я позволил ей это сделать. Это должно дать ей более ощутимое чувство выполненного долга. Я, вероятно, найду способ дать/вознаградить ее этими 10 долларами.

Я никогда так не гордился своей дочерью!