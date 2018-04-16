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Он не хотел покупать эту дорогую игрушку, которую просила его дочь. Но едва сдержал слезы, когда она сказала это!
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Он не хотел покупать эту дорогую игрушку, которую просила его дочь. Но едва сдержал слезы, когда она сказала это! 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Вчера вечером мы с женой и дочерью были в торговом центре, когда наша девочка сказала.
Дочь: «Папа, мне нужно пойти в „Build-A-Bear“, чтобы купить игрушку для пожертвования».
Я: «Какое пожертвование?»
Дочь: «В школе собирают медведей для пожертвования».
Я: «Ладно, мы купим какого-нибудь дешевого медведя».
Дочь: «Нет, он должен быть хорошим от „Build-A-Bear“.
Я: „Хорошо, мы пойдем и посмотрим, есть ли у них какие-то игрушки по распродаже, я не буду тратить много денег на это“.
Мы добираемся до „Build-A-Bear“ и выбираем самого маленького, самого дешевого плюшевого медведя. Я сказал ей, что мы не купим другого медведя.
Я: „Что это за пожертвование?“
Дочь: „Мы дарим плюшевых медведей детям, которые проведут Рождество в больнице, и у которых не будет рождественских игрушек. Это действительно важно, и я действительно очень хочу подарить хорошего плюшевого медведя, даже если придется потратить деньги, я заплачу за это. Ты можешь взять их из моей копилки“.
Пытаясь изо всех сил не плакать, я вернулся и обменял дешевого медведя на обычного плюшевого мишку. Моя дочь радостно схватила эту игрушку.
Дочь: „А как насчет наряда“.
Я: „Милая, хватай любой наряд, который ты хочешь. Мы это купим“.
Когда мы были на кассе, моя дочь взяла мою кредитную карту и заплатила.
Дочь: „Мне нужно знать точную сумму, потому что я собираюсь отдать деньги своему отцу из моей копилки, это для детей в больнице“.
Опять я едва сдержал слезы. Я сказал своей дочери, что этот медведь стоил 10 долларов, но это было совсем не та сумма. Она действительно настаивала на том, чтобы заплатить мне 10 долларов, поэтому я позволил ей это сделать. Это должно дать ей более ощутимое чувство выполненного долга. Я, вероятно, найду способ дать/вознаградить ее этими 10 долларами.
Я никогда так не гордился своей дочерью!
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