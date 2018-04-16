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Было — стало: как дочь Екатерины Климовой Лиза на наших глазах из милой крошки превратилась в настоящую красавицу
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Было — стало: как дочь Екатерины Климовой Лиза на наших глазах из милой крошки превратилась в настоящую красавицу 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
За какие-то несколько лет на наших глазах девочка превратилась из милой крошки, очень похожей на свою маму, в настоящую самостоятельную красавицу. Вот такой она была в 2014 году…
… а вот она дебютирует на Ломоносовском балу — 2018! На традиционном балу для московских старшеклассников Лиза удивила всех тонкой фигурой в платье принцессы, одновременно лаконичном и сказочном.
Впрочем, вне праздников Елизавета — обыкновенная школьница, публикует смешные селфи и моменты ученических будней.
Несмотря на то, что у многих в подростковом возрасте отношения с родителями портятся, у Лизы и Екатерины Климовой взаимопонимание на высоте.
В семье Екатерины Климовой подрастают еще трое детей: у Лизы есть двое младших братьев Корней и Матвей, а также младшая сестра Белла.
А как тебе кажется — похожи мама и дочка?
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Фото:Instagram
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