Ещё
Власти поддержат новосибирскую семью, в которой родились четверняшки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти поддержат новосибирскую семью, в которой родились четверняшки 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Региональные власти пообещали поддержку семье Стекловых, в которой 13 апреля родились четверняшки.
Накануне глава региона поздравил молодую семью с пополнением: «Это очень радостное событие, — отметил Травников. — С другой стороны, мы понимаем, какой ворох забот сейчас свалится на молодую семью».
Сегодня Андрей Травников на оперативном совещании распорядился оказать помощь многодетной семье и поручил врио заместителя губернатора Сергею Нелюбову совместно с мэрией Новосибирска заняться этим вопросом. Глава региона также обратил внимание на то, что семье нужно, в том числе организационное сопровождение, чтобы быстро оформить необходимые для оказания поддержки документы.
Напомним, 13 апреля жительница Новосибирска Марина Стеклова родила сразу четверых малышей: трех девочек и мальчика. Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения. Мамой 32-летняя роженица стала впервые, причем к процедуре ЭКО женщина не прибегала. Рождение детей стало долгожданным и радостным событием в семье.
Как сообщили в региональном минздраве, сейчас состояние мамы и малышей удовлетворительное, они находятся под интенсивным наблюдением.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Жительница Новосибирска родила четверняшек и впервые стала мамой Женщина родила в троллейбусе в Новосибирске 18 апреля в «АиФ» обсудят как вырастить здорового домашнего питомца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом128
Агата Муцениенце не может похудеть7
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели81
Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение