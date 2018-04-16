Власти поддержат новосибирскую семью, в которой родились четверняшки

Региональные власти пообещали поддержку семье Стекловых, в которой 13 апреля родились четверняшки.

Накануне глава региона поздравил молодую семью с пополнением: «Это очень радостное событие, — отметил Травников . — С другой стороны, мы понимаем, какой ворох забот сейчас свалится на молодую семью».

Сегодня Андрей Травников на оперативном совещании распорядился оказать помощь многодетной семье и поручил врио заместителя губернатора Сергею Нелюбову совместно с мэрией Новосибирска заняться этим вопросом. Глава региона также обратил внимание на то, что семье нужно, в том числе организационное сопровождение, чтобы быстро оформить необходимые для оказания поддержки документы.

Напомним, 13 апреля жительница Новосибирска Марина Стеклова родила сразу четверых малышей: трех девочек и мальчика. Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения. Мамой 32-летняя роженица стала впервые, причем к процедуре ЭКО женщина не прибегала. Рождение детей стало долгожданным и радостным событием в семье.

Как сообщили в региональном минздраве, сейчас состояние мамы и малышей удовлетворительное, они находятся под интенсивным наблюдением.