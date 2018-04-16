Отец троих детей подключил игровую приставку к тренажеру

Помните поговорку: «Любишь кататься, люби и саночки возить»? Думаем, именно эта мысль натолкнула отца троих детей из США на создание нового изобретения. Он подключил игровую приставку к тренажеру, чтобы дети сами вырабатывали электричество, если хотят поиграть.

К приставке Nintendo Wii отец подключил тренажер со встроенным генератором. Пока кто-то из детей делает упражнения, другие могут поиграть. Через минуту после того, как тренажер останавливается, выключается и консоль, так что «наработать» на будущее не получится.

Детям надо тянуть трос тренажера, раскручивая мотор внутри. И благодаря магнитным деталям за короткое время можно сгенерировать достаточно энергии, чтобы питать телевизор и игровую приставку.

Детям, кстати, куда интереснее сам генератор, чем игры на приставке. По словам отца, малыши обожают тренажер и соревнуются, кто зажжет шкалу энергии ярче и произведет больше ватт энергии. «Это самый наглядный урок об электричестве, который можно было придумать», — заявил отец семейства.

У этого мужчины есть целый видеоблог о всевозможной технике, но подписчикам больше всего полюбилась именно эта идея, поэтому автор выложил на своем канале подробный отчет о том, как сделать такое устройство.

Источник: Jeremy Fielding

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