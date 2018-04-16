Жасмин показала редкое фото со старшим сыном-красавцем

Известная певица Жасмин впервые за последние пару месяцев поделилась фото со своим старшим сыном Михаилом в Instagram. Молодому человеку уже 20 лет, и он вырос действительно красивым юношей. Жасмин гордится мальчиком и счастлива иметь такого сына.

Лучшее украшение женщины — сын, идущий рядом с ней, ❤

подписала снимок Жасмин, назвав Михаила своим рыцарем.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 16 Апр 2018 в 1:00 PDT «Как он вырос! Как же время летит! Гордость твоя!», «Красавец!», «Красавцы — и мама, и сын!», «Какой красавчик ваш сын!», «Какой красивый взрослый сыночек, молодая мама😘», — восхитились подписчики в комментариях. Они уверены — Жасмин действительно есть, чем гордится.

Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмен и миллионера Илана Шора , в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.

Младшие дети тоже часто радуют свою маму. Например, дочь Маргарита все чаще становится моделью на модных показах. А некоторое время назад девочка восхитила подписчиков мамы исполнением лезгинки. Судя по всему, ребенок, как и мама, растет очень творческой личностью.

Остановись мгновение! 🙂 Как же мне дороги эти моменты полной семейной гармонии… ❤❤❤ А если в доме еще и праздник, то жизнь и вовсе прекрасна! С днем рождения, наша Маргариточка 🎊🎉🎁🎈💗 😊 #Маргаритка #Семья #ДеньРождения Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) Фев 7, 2018 в 8:06 PST Фото: Instagram / margaritashor

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