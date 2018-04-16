Семья из Анапы удочерила покусанную биологической матерью 8-летнюю девочку

Краснодар. 16 апр. — Новая Кубань. Маленькая девочка, страдающая ДЦП, пережила трагедию несколько лет назад. Ее биологическая мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покусала малышку, откусив ей часть губы. В таком состоянии ребенок пролежал несколько дней, пока ее госпитализировали в больницу. С тех пор девочка находится в тяжелом состоянии, ее вес составляет всего 10 килограммов. За судьбой малышки следила вся страна, и вот наконец ей удалось обрести настоящую семью.

Супруги из Анапы давно занимаются волонтерской деятельностью. Об истории екатеринбургской девочки они знали не понаслышке, даже помогали ребенку материально. Недавно семья решилась на удочерение.

— Мы долгое время взвешивали все «за» и «против» и приняли решение. Конечно, когда я впервые прилетела в Екатеринбург и ее увидела, у меня был шок. Она была в очень тяжелом состоянии, даже не реагировала на речь. Но спустя некоторое время она стала на меня смотреть, пытаться улыбаться, и я уже не смогла называть ее по имени — у меня вырывалось только «доча, доча». Семья, родители очень поддержали наше решение и очень ждут ее, — рассказала 37-летняя Анна журналисту портала Znak.

У женщины и ее супруга есть еще двое детей в возрасте 19 и 3 лет.

Биологическую мать екатеринбургской девочки лишили родительских прав, за нанесение увечий собственному ребенку она отбывает срок в колонии.