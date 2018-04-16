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Новые правила выдачи больничных по уходу за ребенком
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Новые правила выдачи больничных по уходу за ребенком 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Если ваш ребенок часто болеет, наверняка вы сталкивались с проблемой подсчета дней, проведенных на больничном. С 10 апреля этого года с подачи Минздрава родители, бабушки-дедушки, опекуны могут проводить с больным ребенком столько времени, сколько потребуется, без ограничения по срокам.
До принятия новых правил в общей сложности можно было провести на больничном с ребенком (до 7 лет) до 60 дней за год и до 120 дней при уходе за ребенком-инвалидом (до 15 лет). Если ребенок болел больше, это создавало проблемы с работодателем или приходилось меняться с другими членами семьи.
С 10.04.2018 больничный выдается на весь период болезни ребенка (дома или в медучреждении). Сколько малыш болеет, столько времени и можно с ним проводить. Для детей с ВИЧ-инфекцией возраст получения больничного листа подняли с 15 до 18 лет. Это касается и детей-инвалидов, детей со злокачественными новообразованиями и поствакцинальными осложнениями.
Правда, нововведения не коснутся выплат на работе. Порядок оплаты больничных пособий остался прежним — 60 дней в год или 90 дней — для сложных случаев. Считать оплачиваемые дни придется бухгалтеру, с 10 апреля врачи этим больше не занимаются.
Больничный на детей 7-15 лет, как и раньше, выдается на срок до 15 дней и продлевается по решению медкомиссии.
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