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Блогер из США показала, почему она не перестает быть многодетной мамой даже ночью
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Блогер из США показала, почему она не перестает быть многодетной мамой даже ночью 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мама троих детей из США Мелани Дарнелл, ведущая блог о своей жизни и спорте в Instagram, создала интересный ролик о том, как проходят ночи многих родителей. Видео вполне доходчиво объясняет, почему мамы, а иногда и папы, зачастую выглядят очень уставшими. Дело в том, что дети требуют внимания родителей не только днем, но и ночью.
Забота о детях не заканчивается, когда заходит солнце,
отметила блогер.
Так, за одну ночь Мелани пришлось встать вначале за младшим сыном, который захотел ее внимания и грудного молока, затем в кровать к маме пришла ее двухлетняя дочь. Конечно, поспать рядом с детьми ей не очень удалось. В результате, через некоторое время мама отнесла дочь в кровать и вернулась к младшему, который, конечно же, проснулся рано утром.
Мой муж на работе, мой 10-месячный малыш все еще не спит в течение всей ночи и у моей двухлетней дочери ушная инфекция. Желая узнать, сколько мне действительно удается поспать за ночь, я прикрепила камеру к нашему потолку. Так что это реальная видеозапись того, как прошла моя ночь. Поделитесь этим видео, если вы тоже ощущали на себе эти бессонные ночи,
написала Мелани, делясь роликом на YouTube.
В Instagram она также поделилась размышлениями насчет своих ночей. Она заметила, что родителями приходится быть 24 часа в сутки. При этом каждой маме по ночам приходится находить баланс между желанием отдохнуть и удовлетворить пищевые и эмоциональные потребности своего ребенка. Конечно, удается это не всем. Особенно тяжело вставать рано утром, но многие женщины совершают этот подвиг изо дня в день. Она предложила своим подписчикам также рассказать о своем опыте, чтобы другие мамы поняли — не им одним приходится сталкиваться с такими тяжелыми ночами.
Поверьте, эти дни не долговечны. И вы, и ваш ребенок вскоре будете спать крепко. Но пока — обнимайте, кормите и любите своих детей независимо от того, в какое время дня им требуется ваша забота,
посоветовала Мелани Дарнелл.
Публикация от Melanie Darnell (@fitmomma4three) 18 Мар 2018 в 8:31 PDT  Кстати, судя по блогу многодетной мамы, она не только успешно успевает справляться с тремя детьми, но и следит за своей фигурой. Публикация от Melanie Darnell (@fitmomma4three) 12 Апр 2018 в 9:40 PDT  Фото: Instagram @fitmomma4three
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