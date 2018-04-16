Мамам тюменских малышей помогают расти профессионально

За январь — март 2018 года 81 жительница Тюменской области, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, смогла принять участие в программе профессионального обучения. Она проводится региональной службой занятости и помогает женщинам с маленькими детьми увереннее чувствовать себя на рынке труда.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получают 240 женщин. С начала реализации программы обрели новые специальности и повысили квалификацию более 1 200 человек.

Обучение проводится бесплатно. Применяемые дистанционные образовательные технологии позволяют успешно совмещать материнские обязанности с профподготовкой — в минувшем году удаленно получала новые навыки каждая четвертая участница программы.

На выбор молодых мам представлено 40 квалификаций. Самым многочисленными являются программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам и делопроизводителей. Также популярны компетенции с гибким рабочим графиком — мастер маникюра, парикмахер, швея и портной.