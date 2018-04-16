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В брянском зоопарке впервые родился кенгуру
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В брянском зоопарке впервые родился кенгуру 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Главный региональный
БРЯНСК, 16 апр — РИА Новости. В Брянском зоопарке впервые родился кенгуру, его пол и возраст пока трудно определить, малыш постоянно находится в сумке у мамы, рассказала РИА Новости сотрудница зоопарка.
По ее словам, имени у малыша пока нет, он еще очень маленький и не вылезает из сумки.
"Когда именно родился кенгуренок, мы точно сами не знаем, ведь когда они рождаются, то в сумочке присасываются к соску и очень долго там висят. Когда он немножечко подрос, работники заметили, что сумка шевелится. Стали присматриваться почаще — а там голова стала появляться…", — рассказала собеседница агентства.
Зоопарку, который расположился в историческом центре Брянска на Кургане Бессмертия, нет еще и двух лет. Рождение малыша-кенгуру для сотрудников стало приятной неожиданностью. «Значит, у нас хорошие условия, и все совпало для его рождения», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, летом 2016 года в момент основания зоопарка в нем была одна самка кенгуру по имени Кнопа. «Веня у нас такой красавец! Его привезли в прошлом году осенью, он ездил по выставкам, а на зиму его привезли к нам. Они познакомились, он ее обхаживал. Сейчас он опять на выставки уехал, а она осталась одна с ребеночком», — рассказала сотрудница зоопарка.
В зоопарке ждут, что самца снова привезут в Брянск на зиму, и пополнение зоопарка продолжится.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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