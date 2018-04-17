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Московскую кофейню со скандалом заставили снять запрет на кормление грудью
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Московскую кофейню со скандалом заставили снять запрет на кормление грудью 

Авторадио 1 час назад
Инцидент произошел 22 января в заведении, которое находится в аэропорту Шереметьево. Посетительница ресторана хотела покормить своего ребенка грудью. Однако к ней подошел официант и попросил этого не делать, так как это по правилам заведения запрещено. В середине апреля знакомая этой женщины опубликовала пост с рассказом о случившемся и фотографией правил. По ее словам, молодая мама была в специальной одежде для кормления. После публикации в интернете разгорелся скандал с призывом бойкотировать сеть кофеен из-за «хамского поведения и правил по отношению к посетителям». В итоге «Кофемания» убрала пункт, запрещающий кормить грудью в заведении. Обновленные правила появятся в ресторанах в течение семи рабочих дней.
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