Московскую кофейню со скандалом заставили снять запрет на кормление грудью 

Инцидент произошел 22 января в заведении, которое находится в аэропорту Шереметьево. Посетительница ресторана хотела покормить своего ребенка грудью. Однако к ней подошел официант и попросил этого не делать, так как это по правилам заведения запрещено. В середине апреля знакомая этой женщины опубликовала пост с рассказом о случившемся и фотографией правил. По ее словам, молодая мама была в специальной одежде для кормления. После публикации в интернете разгорелся скандал с призывом бойкотировать сеть кофеен из-за «хамского поведения и правил по отношению к посетителям». В итоге «Кофемания» убрала пункт, запрещающий кормить грудью в заведении. Обновленные правила появятся в ресторанах в течение семи рабочих дней.