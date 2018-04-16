Лев Лещенко и его супруга рассказали, как смирились с отсутствием детей в браке

76-летний певец Лев Лещенко стал героем телевизионной передачи «Судьба человека» — и среди прочего рассказал, как смирился с отсутствием детей в браке. Артист и его супруга Ирина вместе вот уже более 40 лет. К сожалению пары, наследников у них так и не появилось.

По признанию жены Льва Лещенко, в молодости они очень переживали, однако со временем эта проблема стала менее значимой:

По молодости это было тяжело принять — с возрастом как-то отходит на второй план. Это надо было просто пережить и идти дальше. Я до сих пор переживаю, это было тяжело. Мы тогда друг друга поддержали,

делится воспоминаниями Ирина.

Звездный супруг полностью с ней согласен: «У нас огромное количество родственников и все так размылось, я спокойнее к этому отношусь. Это не повод для того, чтобы что-то менять в своей жизни», — считает Лев Лещенко.

Напомним, артист и его супруга познакомились в 1976 году, а в 1978-м официально оформили отношения. Для певца этот брак стал вторым, с 1966 по 1976 год он был женат на Алле (Альбине) Абдаловой , певице и актрисе театра. В этом союзе тоже не было наследников: «Детей не было, но мне она никогда ничего не говорила об этом, об абортах я не знал», — рассказал о давних отношениях Лев Лещенко.

Фото: legion-media.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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