Ещё
Лев Лещенко и его супруга рассказали, как смирились с отсутствием детей в браке
Далее:
Читайте также:
Ещё
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам

Лев Лещенко и его супруга рассказали, как смирились с отсутствием детей в браке 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
76-летний певец Лев Лещенко стал героем телевизионной передачи «Судьба человека» — и среди прочего рассказал, как смирился с отсутствием детей в браке. Артист и его супруга Ирина вместе вот уже более 40 лет. К сожалению пары, наследников у них так и не появилось.
По признанию жены Льва Лещенко, в молодости они очень переживали, однако со временем эта проблема стала менее значимой:
По молодости это было тяжело принять — с возрастом как-то отходит на второй план. Это надо было просто пережить и идти дальше. Я до сих пор переживаю, это было тяжело. Мы тогда друг друга поддержали,
делится воспоминаниями Ирина.
Звездный супруг полностью с ней согласен: «У нас огромное количество родственников и все так размылось, я спокойнее к этому отношусь. Это не повод для того, чтобы что-то менять в своей жизни», — считает Лев Лещенко.
Напомним, артист и его супруга познакомились в 1976 году, а в 1978-м официально оформили отношения. Для певца этот брак стал вторым, с 1966 по 1976 год он был женат на Алле (Альбине) Абдаловой, певице и актрисе театра. В этом союзе тоже не было наследников: «Детей не было, но мне она никогда ничего не говорила об этом, об абортах я не знал», — рассказал о давних отношениях Лев Лещенко.
Фото: legion-media.ru  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
8 способов прекратить ссоры и драки между братьями и сестрами СМИ уверены, что принц Уильям раскрыл имя и пол своего будущего ребенка 8 лайфхаков, которые облегчат стирку каждой маме
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Квитко озадачила фанатов своим бюстом132
Агата Муцениенце не может похудеть9
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели82
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение