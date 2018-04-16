Женщина родила дочку-альбиноса и рассказала в интернете о своих чувствах

В марте нынешнего года молодая американка Тэйлор Дюннавэн родила девочку. Роды, которые начались чуть раньше срока, ничем не отличались от завершения первой беременности женщины: у Тэйлор уже был один ребенок, поэтому женщина не удивилась, когда акушерка сказала, что у новорожденной есть волосы. Удивление — и даже шок — мать испытала, когда увидела цвет волос малышки: они были абсолютно белые. Девочка родилась альбиносом.

В одно мгновение Тэйлор стала самой известной персоной в больнице: медсестры приходили на нее посмотреть, а сама она не могла понять, что стало причиной рождения девочки с врожденным отсутствием меланина — пегмента, который окрашивает кожный покров, волосы и радужную оболочку глаз. Женщина вспоминает, что ее беременность с самого начала была странной. Вместо того, чтобы есть и поправляться, она постоянно худела. Все чаще и чаще она приходила к врачу в вопросами. Будто беременность была первой. Малышка родилась на 2 недели раньше.

Когда первое удивление прошло, оно сменилось вопросами, которые Тэйлор и ее муж задавали врачам: почему ребенок родился альбиносом? Что это значит? Будет ли с девочкой все в порядке? Есть ли какие-нибудь особенности воспитания детей-альбиносов и как они развиваются? Но врачи маленькой клиники в Сент-Клэр, штат Миссури не смогли исчерпывающе ответить на вопросы взволнованных родителей. И женщина решила поделиться своими мыслями в социальной сети. Тем более, что в городке новость о рождении девочки с альбинизмом разлетелась довольно-таки быстро и скрывать ее не было смысла.

Больше всего Тэйлор и ее муж волновались о том, как воспримет новость о рождении необычный сестры из старшая дочь — Бруклин. Но девочка приняла все совершенно естественно, она сказала, что малышка — фея из «Холодного сердца». Дети видят совсем не то, что видят взрослые.

Сейчас семья уже знает, как справиться с ситуацией, они радуются тому, что девочка здорова, но просто она другая. Однако опыт столкновения с неожиданной действительностью может помочь другим родителям принять новости о здоровье их собственных детей.

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