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Авиакомпания Air New Zealand представила специальные кресла для родителей с младенцами
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Авиакомпания Air New Zealand представила специальные кресла для родителей с младенцами 

Ezhikezhik.ru 44 минуты назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Крупнейшая авиакомпания Новой Зеландии «Air New Zealand» запустила новую услугу для родителей с младенцами. Новые кресла, которые можно разложить так, чтобы получилась поверхность для отдыха и игры, помогают родителям пережить путешествие с маленькими детьми.
В 2011 году похожий сервис Skycouch компания предложила путешествующим вместе парам: в ряду их трех сложенных кресел можно было совместно спать и отдыхать. Однако через некоторое время авиакомпания поняла, что услуга подойдет и родителям. Детям больше не нужно сидеть в узком пространстве между кресел: они могут двигаться, играть, рисовать, спать и даже ползать на новом. Летать таким образом удобнее и комфортнее, чем в привычных креслах. Но компания не планирует останавливаться и хочет внедрять другие идеи, помогающие родителям в перелетах.
Например, авиакомпания предлагает детям специальные ремни безопасности, которыми можно пристегивать не только родителя и ребенка, но также двоих детей.
Сейчас система проходит тестирование, но с середины 2018 года она может быть запущена на регулярных рейсах Air New Zealand.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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