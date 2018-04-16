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Женщина узнала, что беременна, во время родов
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Женщина узнала, что беременна, во время родов 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: @Annie Evans Facebook
39-летняя женщина приняла беременность за раннюю менопаузу. И поняла, что ждет ребенка лишь в момент родов. В этот момент Энни Эванс из Вустера была в гостях у своей матери.
До этого врачи на протяжении десяти лет говорили Энни, что вряд ли у нее когда-нибудь будут дети. Поэтому тошноте и другим симптомам, сигнализирующим о беременности, она не придала никакого значения. О том, что станет мамой, женщина узнала непосредственно в момент родов — она проснулась от того, что начались схватки. Когда приехала скорая, роды почти завершились. Медикам осталось лишь только перерезать пуповину. На свет маленькому Лайнелу, а именно так назвали новорожденного, помогла появиться его бабушка, мать Энни.
Эванс утверждает, что ребенок так удачно расположился, что ее живот был не заметен ни ей, ни окружающим. Она понятия не имела, что с ней происходит, пока из родовых путей не появилась головка малыша. Тогда Энни и позвала мать на помощь. Малыш родился в околоплодном мешке (у нас это называют «в рубашке») — и женщине пришлось самостоятельно его порвать.
@Annie Evans Facebook
К слову, предположив, что у нее менопауза, Эванс отправилась на прием к врачу. Выслушав симптомы, доктор не предложил ей сделать тест на беременность.
Женский форум
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