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В. Милонов предложил давать мужчинам 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка
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В. Милонов предложил давать мужчинам 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутат ГД от «Единой России» Виталий Милонов заявил о необходимости предоставления мужчинам права на получение двухнедельного оплачиваемого отпуска при рождении ребенка. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я считаю, это (предоставление отпуска отцам при рождении ребенка — прим. Агентства «Москва») абсолютно правильным», — сказал В. Милонов, комментируя рассматриваемый белорусским парламентом законопроект о предоставлении отцам 14-дневного отпуска при рождении ребенка.
Он подчеркнул, что такой отпуск должны оплачивать. «Я считаю, что как минимум на 10 дней, а лучше на две недели этот отпуск нужно обязательно давать. Потому что в первые дни после рождения ребенка мама одна не справляется. А если нет бабушек, дедушек или нянь, то тем более», — отметил он.
По его словам, особенно в этом праве нуждаются многодетные отцы.
«Хорошая идея. В России, в Госдуме будем это продумывать и будем настаивать (на принятии решения о введении отпуска для отцов — прим. Агентства «Москва»)», — добавил парламентарий, подчеркнув, что лично выступит с соответствующей инициативой.
В соответствии с действующим законодательством, при рождении ребенка по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Кроме того, данный отпуск может быть использован отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Кроме того, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Размер пособия до достижения ребенком возраста 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка.
Предусматривается, что на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется его место работы.
Ранее СМИ сообщали, что в белорусском парламенте находится на рассмотрении законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которыми предлагается установить норму о 14-дневном неоплачиваемом декретном отпуске для отцов.
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