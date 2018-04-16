Джон Стамос стал отцом

Сегодня, 16 апреля, актер Джон Стамос рассказала своим поклонникам радостную новость: его 31-летняя жена Кейтлин МакХью родила мальчика. Сообщил Стамос о рождении малыша в своем Инстаграм-аккаунте (как и Ольга Ушакова ), опубликовав нежное фото с новорожденным.

Отныне лучшая честь меня — это моя жена и мой сын. Поприветствуйте Билли Стамоса (названного в честь моего отца), — написал под снимком 54-летний актер.

Джон Стамос с сыном

Сопроводил трогательный пост Джон хэштегами «больше не просто дядя» и «вне себя от счастья».

Напомним, что Джон Стамос и Кейтлин МакХью начали встречаться в начале 2016 года. Но знакомы они гораздо дольше. Впервые вместе (правда, на экране) они появились еще в 2011 году — в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». В октябре 2017 года возлюбленные объявили о намерении пожениться, а уже через месяц стало известно, что актер станет отцом. Для актера и его возлюбленной ребенок стал первенцем. Джон признавался, что раньше не думал о детях, потому что был занят карьерой.