В Центре досуга и спорта «Новогиреево» начал работу клуб «Счастливая мама»

Как сообщил депутат МО Новогиреево Максим Никитин , новая секция открылась при активной поддержке муниципальных депутатов.

Клуб «Счастливая мама» объединяет молодых мам, которые готовы делиться собственным опытом воспитания детей и перенимать опыт других родителей. В программе клуба — общение его участников между собой и встречи с профессиональными педагогами, психологами и специалистами других профессий.

Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» одна из участниц первой встречи в клубе, в начале встречи муж одной из участниц клуба и отец двоих взрослых детей, музыкант по профессии Руслан Квятковский рассказал историю своей любви и семейной жизни, о трудностях, с которыми столкнулась его семья за двадцать лет брака. Руслан ответил на множество вопросов членов клуба о семье, о детях на разных возрастных этапах, о том, как отпустить ребёнка в большой мир.

Во второй части встречи состоялся мастер-класс, в котором мамы — ее участницы -научились составлению букетов из живых цветов. «Этому нас обучал талантливый и отзывчивый мужчина, который самостоятельно освоил флористику и делает чудесные цветочные композиции, Вячеслав Темников. Все мамочки были очень увлечены составлением букетов, которые потом, конечно же, забрали с собой домой, вместе с небольшим „чемоданчиком“ знаний и умений», — отметила участница мероприятия.

Отметим, что во время встречи в ЦДС работал детский клуб «Умняшки», где дети участниц встречи прекрасно провели время, пока их мамы общались друг с другом и приглашенными гостями.

Встречи клуба проходят в последнюю субботу месяца в Центре досуга и спорта «Новогиреево» по адресу: улица Мартеновская, дом 30.

Следующая встреча состоится 28 апреля.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по телефону: 8 (985)-113-77-43.

Фото предоставлено Максимом Никитиным.