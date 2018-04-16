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В Центре досуга и спорта «Новогиреево» начал работу клуб «Счастливая мама»
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В Центре досуга и спорта «Новогиреево» начал работу клуб «Счастливая мама» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщил депутат МО Новогиреево Максим Никитин, новая секция открылась при активной поддержке муниципальных депутатов.
Клуб «Счастливая мама» объединяет молодых мам, которые готовы делиться собственным опытом воспитания детей и перенимать опыт других родителей. В программе клуба — общение его участников между собой и встречи с профессиональными педагогами, психологами и специалистами других профессий.
Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» одна из участниц первой встречи в клубе, в начале встречи муж одной из участниц клуба и отец двоих взрослых детей, музыкант по профессии Руслан Квятковский рассказал историю своей любви и семейной жизни, о трудностях, с которыми столкнулась его семья за двадцать лет брака. Руслан ответил на множество вопросов членов клуба о семье, о детях на разных возрастных этапах, о том, как отпустить ребёнка в большой мир.
Во второй части встречи состоялся мастер-класс, в котором мамы — ее участницы -научились составлению букетов из живых цветов. «Этому нас обучал талантливый и отзывчивый мужчина, который самостоятельно освоил флористику и делает чудесные цветочные композиции, Вячеслав Темников. Все мамочки были очень увлечены составлением букетов, которые потом, конечно же, забрали с собой домой, вместе с небольшим „чемоданчиком“ знаний и умений», — отметила участница мероприятия.
Отметим, что во время встречи в ЦДС работал детский клуб «Умняшки», где дети участниц встречи прекрасно провели время, пока их мамы общались друг с другом и приглашенными гостями.
Встречи клуба проходят в последнюю субботу месяца в Центре досуга и спорта «Новогиреево» по адресу: улица Мартеновская, дом 30.
Следующая встреча состоится 28 апреля.
Зарегистрироваться и узнать подробности можно по телефону: 8 (985)-113-77-43.
Фото предоставлено Максимом Никитиным.
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