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Мила Кунис и Эштон Катчер накормили детей мороженым: фото
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Мила Кунис и Эштон Катчер накормили детей мороженым: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Мила Кунис и Эштон Катчер хоть и не публикуют фото детей в соцсетях, все равно частенько вместе с ними попадают под прицелы камер. На днях звездную семейку сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда те выходили из кафе-мороженого Yogurtland.
Актриса была в белой футболке оверсайз с надписью «Я люблю тебя», серых спортивных брюках, кроссовках и без косметики. Ее супруг Эштон Катчер тоже предпочел кэжуал. Супруги не обращали внимание на камеры и вели себя естественно. Маленький Димитрий сидел на руках у отца, а Уайатт держалась рядом с мамой.
Эштон Катчер с сыном
Эштон Катчер с сыном
Мила Кунис с дочерью
Эштон Катчер с сыном
Мила Кунис с дочерью
Эштон Катчер с сыном
Мила Кунис с дочерью
Напомним, Мила Кунис начала встречаться с Эштоном Катчером в 2012 году. 4 июля 2015 года актеры официально узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Уайатт и сына Димитрия. В одном из интервью Эштон заявил, что сын и дочь не получат его трастовые фонды и не унаследуют деньги. Актер отметил, что если его дети «захотят основать свое дело и представят хороший бизнес-план», то он инвестирует в него деньги.
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