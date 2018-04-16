Мила Кунис и Эштон Катчер накормили детей мороженым: фото

Мила Кунис и Эштон Катчер хоть и не публикуют фото детей в соцсетях, все равно частенько вместе с ними попадают под прицелы камер. На днях звездную семейку сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда те выходили из кафе-мороженого Yogurtland.

Актриса была в белой футболке оверсайз с надписью «Я люблю тебя», серых спортивных брюках, кроссовках и без косметики. Ее супруг Эштон Катчер тоже предпочел кэжуал. Супруги не обращали внимание на камеры и вели себя естественно. Маленький Димитрий сидел на руках у отца, а Уайатт держалась рядом с мамой.

Эштон Катчер с сыном

Эштон Катчер с сыном

Мила Кунис с дочерью

Эштон Катчер с сыном

Мила Кунис с дочерью

Эштон Катчер с сыном

Мила Кунис с дочерью

Напомним, Мила Кунис начала встречаться с Эштоном Катчером в 2012 году. 4 июля 2015 года актеры официально узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Уайатт и сына Димитрия. В одном из интервью Эштон заявил, что сын и дочь не получат его трастовые фонды и не унаследуют деньги. Актер отметил, что если его дети «захотят основать свое дело и представят хороший бизнес-план», то он инвестирует в него деньги.